Rasende Trump

Det ser ut til at president Donald Trump forsøker å vinne det amerikanske presidentvalget gjennom soldater i gatene i stadig flere byer. Det er lite betryggende, ikke minst i kombinasjon med at Trump nekter å garantere at han vil respektere valgresultatet.

Forrige uke annonserte president Trump at han vil sette inn flere styrker mot demonstranter i amerikanske byer. Det var politiets drap på George Floyd som utløste de antirasistiske demonstrasjonene.

Trump satte først inn det tungt bevæpnede CBS (Customs and Border Patrol) i Portland. Deretter satte han inn føderale styrker i Kansas City.

Onsdag holdt Trump en tale der han omtalte demonstrantene som en trussel mot både amerikansk politi og det amerikanske folk. Torsdag varslet han at aksjonen, kalt "Operation Legend", skal utvides gjennom å sette inn styrker også i Chicago og Albuquerque.

Noen av opptøyene i kjølvannet av drapet på George Floyd innebærer ulovlig skadeverk, men de aller fleste protestene er lovlige.

Så hvordan kan en president sette inn styrker mot sine egne borgere som protesterer på lovlig vis mot rasisme og politivold? Lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, og andre demokrater, stiller det samme spørsmålet – uten å få svar.

Svaret kan nok, banalt nok, være at slik driver Trump valgkamp. Han forsøker å nå sine kjernevelgere via soldater som skal bringe "lov og orden" i gatene.

"Lov og orden" har erstattet økonomien som Trumps viktigste valgkampargument – i en valgkamp der presidenten rett og slett avviser alle meningsmålinger som viser at Demokratenes presidentkandidat Joe Biden leder, som "fake news".

Det er mindre enn fire måneder til det amerikanske presidentvalget, og president Donald Trump ligger langt bak demokratenes Joe Biden på flere og flere meningsmålinger.

Tre ferske meningsmålinger som presidentens favorittkanal, Fox News, har foretatt, viser at Trump har mistet ledelsen i tre viktige delstater, Michigan, Pennsylvania og Minnesota.

En rekke andre målinger utført for store mediehus som New York Times viser også at Trump har mistet forspranget i vippestater som Wisconsin, Florida, Arizona og North Carolina.

Et snitt av de åtte siste landsdekkende meningsmålingene i USA, utført av RealClearPolitics, gir også Biden et klart forsprang: 49,6 prosent – mot 40,9 prosent til Trump.

Trump ble rasende over den siste landsdekkende Fox-målingen og kalte den "fake news" under et intervju med TV-kanalen. "Jeg taper ikke, for dette er uriktige meningsmålinger", sa presidenten, og hevdet at meningsmålerne hadde oppsøkt for få republikanere. Trump hevder at "egne målinger" viser at han leder i alle vippestater.

Den amerikanske presidenten utviser altså liten respekt for demokratiske spilleregler. Det er lite betryggende.