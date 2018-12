Ras i regnearket

Noen steder innbyr geografien til planlegging av infrastruktur med linjal på et kontor. Slik er det ikke i Norge.

Statens Vegvesen vil rassikre europavei 39 gjennom Våtedalen i Sogn og Fjordane for 1,3 milliarder kroner. Det får Lastebileierforbundet og Sps Liv Signe Navarsete til å reagere. Strekningen gjennom Våtedalen er stengt på grunn av ras bare hvert femte år.

Yrkessjåførene ser ikke behovet for rassikring i Våtedalen, og mener mange andre strekninger har større behov for rassikringsmidlene. De peker på veien mellom Førde og Florø, som er svingete og langt mindre oversiktlig. Her dundrer stein rett ned på veien uten forvarsel. Det er her yrkessjåførene ser behovet.

Samfunnsøkonomer spør om rassikring er lønnsomt i det hele tatt. Trygg Trafikk peker på at møteulykker og utforkjøringer er de største sikkerhetsrisikoene langs norske veier, og at flere veidelere vil redde flere liv enn rassikring.

Det er sant. Det er likevel riktig og viktig av regjeringen å bruke 24 milliarder kroner på å rassikre norske veier i den neste tiårsperioden, også av samfunnsøkonomiske hensyn.

Selv om det ikke har omkommet mennesker i trafikken grunnet ras siden 2013, er rassikring viktig - fordi sikring også handler om å trygge beredskap, næringsliv og bo- og livskvalitet.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) forsvarer satsingen på rassikring. Han påpeker helt riktig at vi har bygd velferden vår på at folk har bodd, arbeidet og skapt verdier i hele Norge. Lokalsamfunn ytterst langs fjorden, med en befolkning på størrelse med et lite boligfelt, kan finne på å skape milliardverdier. De verdiene må ofte fraktes ut på vei langs fjorden.

Samtidig må folket som skaper verdiene føle det trygt å sende sine barn til skole langs den samme veien - hver dag. Det nytter ikke å referere til at det er gått flere år siden siste dødsulykke fra ras når snøfonna henger oppe i ura.

Derfor kan ikke regneark, skjematiske modeller og såkalt objektive hensyn styre utviklingen av infrastruktur i Norge. Som samferdselsministeren sier: Hadde vi brukt objektive hensyn konsekvent, hadde det ikke bodd folk i hele dette landet.

