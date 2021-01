Dagens Næringsliv er ingen tilhenger av regjeringsskifte. Det er en ærlig sak. Verre er det med avisens omtale av alternativet til Erna Solberg.

DN på lederplass finner det vanskelig å forestille seg at de fem partiene til venstre for regjeringen skal samle seg om et rødgrønt politisk manifest. Dette er riktig, men så er det heller verken aktuelt eller nødvendig for å få skiftet ut Solberg-regjeringen.

Ingen har trodd at Senterpartiet og Rødt skulle signere noe felles manifest, slik vi heller ikke forventet at V og Frp skulle gjøre det foran valget i 2013.

Det både DN og velgerne bør kunne forvente, er at Ap og Sp, de desidert største partiene i opposisjonen, som sier de vil regjere sammen, også viser hvilken felles grunn de to partiene står på.

Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet regjerte landet mellom 2005 og 2013. Men i dag er styrkeforholdet endret: Ap er mindre enn Sp. Senterpartiet er rekordstort.

DN mener å se at denne utviklingen har ført til en "radikalisering". Det er en merkelig svak analyse fra en riksavis.

Siden den rødgrønne regjeringen gikk av i 2013 har velgerne ikke seget mot venstre. De har seget mot sentrum. Ikke bare fra Ap, men også mange velgere fra høyresiden har gått til Senterpartiet.

Også i DN husker de nok hvem det var som i sin tid advarte mot radikal politikk med voksende statlig sektor, den såkalte "SV-staten". Det var ikke Sylvi Listhaug og Frp, men Ola Borten Moe, Sp-representant fra Sør-Trøndelag.

I et innlegg i Dagbladet i 2009 kritiserte Borten Moe SVs vedtak om å forby privatskoler og kutte statsstøtten til organisasjoner som ikke overholder likestillingsloven.

Senterpartiet står i en klar liberal tradisjon, som også er fundert i en begrensning av statens makt overfor individet og næringslivet, sa stortingsrepresentanten. I dag er han nestleder i et rekordstort Sp som ikke en gang vil snakke om SV i regjering.

Det er ikke lenger selvsagt, heller ikke i Ap, at SV skal i rødgrønn regjering. Velgerne har beveget seg vekk fra SV-staten. Sosialismen vil få svært lite kjøttvekt i en rødgrønn regjering - om SV i det hele tatt blir med i den.

I DN ses det muligens som radikalt å jobbe for små forskjeller mellom folk, kombinert med en næringsvennlig politikk for folk i hele landet, fra primær- til tertiærnæringer. Det er det ikke.

Det er ikke radikalt å jobbe for at Norge skal styre egne lover og ressurser, og å snu strømmen av folk og kapital som går inn mot Oslo, slik at folk kan bo, bruke og skape i hele landet.

Det er sentrumspolitikk.