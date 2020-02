Pulverisering av Nav-ansvar

Tirsdag la Stortingets kontrollkomité fram sin innstilling om Nav-skandalen. De rødgrønne opposisjonspartiene fremmer – naturlig nok – sterkest mulig kritikk, men uten å fremme mistillit.

Statsminister Erna Solberg manøvrerte regjeringa bort fra mistillit da arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) gikk av i forbindelse med at Frp gikk ut av regjering. Verken Solberg eller Hauglie erkjente at avgangen hadde noe med Nav-skandalen å gjøre.

Fremskrittspartiet forsvarer på sin side Solberg-regjeringa mot kritikken fra de rødgrønne. Slik fritar Frp regjeringa for ansvar for Nav-skandalen, og vender ofrene for skandalen ryggen.

De rødgrønne partienes kritikk er i stor grad den samme som tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch ved flere anledninger har fremmet. Busch har understreket at dersom Riksadvokatens kontor hadde blitt involvert etter at Trygderetten for første gang 16. juni 2017 avsa kjennelse som gikk mot Navs praksis, ville 33 uriktige domfellelser fra 2018 og 2019 vært unngått.

Siden 2012 (eller tidligere) har altså Nav feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. På grunn av denne feiltolkningen, antas minst 78 personer å være feilaktig dømt for trygdesvindel og 48 av disse er idømt ubetinget fengsel. Resten er enten idømt betinget fengsel eller samfunnsstraff.

I tillegg har minst 2000 trygdemottakere urettmessig fått krav om tilbakebetaling av penger til Nav. I midten av februar hadde Nav betalt tilbake igjen rundt 34 millioner kroner av det de skylder folk.

Stortinget skal behandle Nav-innstillingen 5. mars. Det ser altså ut til at Frp forhindrer at Nav-skandalen får noen praktiske konsekvenser for de ansvarlige. Nav-ofre har altså urettmessig sonet i fengsel. Mens tidligere ytelsesdirektør i Nav, Kjersti Moland, gikk over i en rådgiverstilling med 1,2 millioner kroner i årslønn. Nav-direktør Sigrun Vågeng går av til høsten, men nekter for at det har noe med Nav-skandalen å gjøre. Ansvaret pulveriseres.

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, viser i Klassekampen til folks bilde av "(...) politikere som er mest opptatt av sine egne interesser, beholde posisjoner, og ikke ta ansvar for politikken og det de har gjort. Alt som bygger opp om et slikt bilde, kan bidra til å forsterke mistilliten".

Velgerne har grunn til å forvente at politikere tar ansvar. Nav-skandalen er mest alvorlig for dem som er rammet, men den kan også bli et alvorlig anslag mot det norske demokratiet – som bygger på tillit og ansvarlighet.

Frp bør tenke seg godt om før partiet fritar Solberg-regjeringa for alt ansvar for Nav-skandalen.