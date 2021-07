Protest mot Kina nødvendig

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Torsdag publiserte fire nordiske aviser fortjenestefullt et protestbrev mot Kina på sine forsider, blant dem var Aftenposten. Nationen støtter helhjertet den sterke kritikken av det totalitære regimets knebling av, og overgrep mot, den frie pressen i Hongkong.

"Medieeiere, produsenter og journalister rettsforfølges og settes i fengsel for å bedrive sitt fag og ivareta sine oppgaver som offentlighetens talerør", skriver redaktørene i Dagens Nyheter, Politiken, Helsingin Sanomat og Aftenposten.

Kinas jerngrep er i ferd med å feste seg også i Hongkong. I selve Kina kjenner ikke innbyggerne til annet enn myndighetenes jerngrep, som er blitt enda strammere under president Xi Jinping.

I tillegg til å fortsette å protestere mot bruddene på demokratiske rettigheter i Hongkong, burde vi i den frie nordiske pressen også rette sterkere søkelys mot menneskerettighetsbruddene i Kina. Og stille krav til norske myndigheter om å gjøre det samme.

I 2010 håpet mange av oss at tildelingen av Nobels fredspris til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo skulle få betydning.

Nå, mens det totalitære Kina feirer sine 100 år som "folkerepublikk", kan vi nok dessverre slå fast at fredspristildelingen førte til at norske politikere i mindre grad har stått opp mot Kinas mange brudd på menneskerettighetene. De har bokstavelig talt ikke villet betale prisen.

Det var en tid i Norge da også Høyre-folk støttet kinesiske dissidenter som talte ytringsfrihetens og demokratiets sak.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) var for eksempel blant dem som nominerte Liu Xiaobo til Nobels fredspris i 2010. Den fikk han for sin "lange og ikkevoldelige kamp for fundamentale menneskerettigheter i Kina".

Det kostet Norge, for det totalitære regimet ble fornærmet og ville ikke handle like mye med oss. Og hva er vel menneskerettigheter og demokrati målt mot billige kinesiske varer og økt handel?

Hva tenkte Sanner da statsminister Erna Solberg i 2017 dro til Kina med tidenes største norske delegasjon (230 mennesker) for å "normalisere forholdet til Kina" etter fredspristildelingen til Liu Xiaobo?

Statsministeren erklærte at Kinaturen hadde vært en "stor suksess". Det handlet om business, ikke om å hindre overgrep mot Kinas innbyggere.

Amnesty International presenterte nylig en ny rapport om bruddene på menneskerettighetene i Kina. Over en million mennesker fra etniske minoriteter er sperret inne i det myndighetene kaller «omskoleringsleirer» i provinsen Xinjiang.

I realiteten handler det om interneringsleire der folk sitter fengslet under grusomme forhold, og utsettes for overgrep, tortur og hjernevasking. Vil den norske regjeringa protestere, for eksempel skrive et protestbrev?