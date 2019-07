Problematisk overvåkning

De uakseptable og vonde bildene fra svineholdet i noen norske fjøs og ett slakteri fram til 2016 er egnet til å rive ned tillit til norsk dyrehold. Produsenter og industri må vurdere alle grep som kan gjenskape tillit.

Stikkordet er ærlighet. Urealistiske reklamekampanjer der stylede fotomodeller bærer rundt på smågris på tunet bør det nå være slutt på.

Dyrerettsorganisasjoner vil la offentligheten se inn på slakteriene via kameraovervåking. Men ingen land krever at slakterier strømmer bilder fra løpende drift. Noen land har imidlertid krav om at tilsynsmyndighetene skal ha tilgang til bilder fra produksjonen.

Slik kameraovervåkning hjelper, for å sikre at Mattilsynet kan hente sekvenser for å forbedre linjene i slakteribransjen, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i juni.

Når tiltaket bifalles av krefter som ikke ønsker å skape økt tillit til norsk dyrehold, men tvert imot vil rive tilliten ned, er det like fullt grunn til å vurdere tiltaket skeptisk.

Et knippe forskere i Aniwel-prosjektet skriver i Aftenposten om tiltaket: Sensasjonspregede medieoppslag kan friste til overforenklet virkemiddelbruk som på sikt kan skade iverksettelsen av lovverket for dyrevelferd.

Annonse

Virkemidlene mot dårlig dyrevelferd må bygge på kunnskap og forskning for å se om de ulike virkemidlene faktisk er egnet til det som vil oppnås, skriver forskerne. I deres prosjekt gjenfinnes negative holdninger og episoder som unntak fra normalen.

Samler man nok data om norske husdyrhold, kan dokumentasjonen redigeres til det virkelighetsbilde man måtte ønske, påpeker forskerne.

Spørsmålet er også hva Mattilsynet får ut av tiltaket. Tilsynet har allerede fast bemanning ved industrislakteriene her i landet. Dersom tilsynet likevel mener at tilgang til videoopptak av produksjonen vil være et verktøy, kan det være grunn til å gå videre med planene. Det har vi imidlertid ikke hørt fra Mattilsynet.

Videre reiser kameraovervåkingen spørsmål om hva slags arbeidsliv vi vil ha. Skal slakteriansatte overvåkes, hva med sykepleiere i eldreomsorgen? Det er naturlig å knytte spørsmålet om kameraovervåking til en bred, prinsipiell debatt om ønsket overvåkingsnivå i arbeidslivet.

Vi vil ikke avvise tiltaket, men spørsmålet om forholdsmessig tilleggsgevinst må besvares.

Jobben med å utvikle et bedre norsk husdyrhold må tas av alle som vil ha et bedre norsk dyrehold. Den kan ikke overlates til de få som vil legge det ned.

Oppsummert Slutt med glansbildene 1 Uakseptabelt svinehold har svekket tilliten til norsk dyrehold. Ærlighet må gjenreise den. Hold hodet kaldt 2 Veien til bedre dyrevelferd går gjennom forskning og fornuft, ikke aktivisme. Verd å spørre 3 Vil kameraovervåking gi gevinst? Er inngrepet akseptabelt? Spørsmålene krever svar.