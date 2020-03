Problematisk forslag

Solberg-regjeringa utnevnte en domstolskommisjonen til å berede grunnen for kutt i antall tingretter/rettskretser. Kommisjonen gikk inn for redusere antall tingretter fra 60 til 22. I tillegg foreslo kommisjonen en halvering av antall rettssteder (tinghus eller andre lokaliteter der tingretten settes), fra 69 til 34.

Dermed høstet domstolskommisjonen storm fra alle kanter, blant annet fra Høyres egne rekker. Nationen trykket et opprop fra 10 høyre-representanter på Stortinget. De protesterte kraftig på kommisjonens forslag, og skrev blant annet: "Vi er sterkt uenige i konklusjonene til Domstolkommisjonen. Det synes som utvalget har hatt nærsyntbrillene på og viser mangel på forståelse for betydningen av at rettssystemet har lokal tilstedeværelse."

Denne uka presenterte justisminister Monica Mæland (H) regjeringas forslag til ny domstolsstruktur. Solberg-regjeringa støtter kommisjonens forslag til kutt i antall rettskretser: 60 kretser/tingretter skal altså reduseres til 22. Det innebærer at nær to av tre sorenskrivere skal bort. Sentraliseringen av domstolsledelse begrunnes med behovet for "fleksibilitet, god saksflyt og gode fagmiljøer".

Annonse

Regjeringa har bøyd av for den massive kritikken av kommisjonens forslag ved å foreslå at alle de 69 rettsstedene skal beholdes.

Forslaget fungerer som kompromiss innad i regjeringspartiene. Verken Ap eller Frp har så langt bestemt seg for om de skal støtte Solberg-regjeringas forslag. Sp går imot å fjerne nær to av tre sorenskrivere. Sps stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl, jurist og medlem av justiskomiteen, frykter sentraliseringa av domstolsledelse raskt fører til nedleggelse av rettssteder også. "Når det skal gjøres prioriteringer er det all grunn til å frykte at avdelingskontorene vil nedprioriteres til fordel for hovedsetet", sier Mehl.

Erfaringene med den såkalte nærpolitireformen, viser at sentralisering fører til mindre virksomhet utenfor byene. Derfor er Sps innvendinger vel verdt å lytte til.

Lagdommer Per Jordal i Gulating peker også på en viktig innvending: Den tradisjonelle sorenskriveren blir erstattet av færre ledere som igjen blir rene administratorer – og mye tettere på direktoratet. "Dei som interesserer seg for rettsstatens kår, i ei verd der vi ser at rettsstatar er under press, bør vera veldig engasjert i grepet regjeringa no gjer med å få domstolsleiarar under ein heilt annan kontroll av byråkratiet enn tidlegare", advarer Jordal i Nationen.

Før Stortinget går med på å avskaffe den 400 år gamle tradisjonen med selvstendige og sterke domstolsledere rundt om i landet, bør konsekvensene av denne maktforskyvingen kartlegges og drøftes grundig.