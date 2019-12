Prisverdig av Unge Høyre

La oljeeventyret fortsette, oppfordret Unge Høyre i 2010. Ungdomspartiet sa klart ja til leteboring utenfor Lofoten og Vesterålen.

Ti år senere vil Unge Høyre verne Lofoten og Vesterålen for petroleumsvirksomhet, og vil begrense leteområdet i Barentshavet.

– Vi har allerede funnet mer olje enn vi kan bruke, sier fungerende Unge Høyre-leder Daniel Skjevik-Aasberg.

Det er grunn til å berømme ungdomspartiet for klar tale i et spørsmål som trenger nettopp klarhet, både i tanke, tale og handling. Av hensyn til klimaet, men også av hensyn til norsk sysselsetting og verdiskaping.

Unge Høyre-lederen snakker ikke om å kutte, men om å erstatte den fossile energibruken. Det er en avgjørende nyanse. Vel så viktig som å sette en sluttdato for olje- og gassvirksomheten er det å erstatte den.

Vi får ikke avfossilisert Norge uten ny fornybar energiproduksjon. Vi får ikke gjort statsbudsjettene mindre oljeavhengige uten ny, klimasmart næringsvirksomhet og verdiskaping til lands og til vanns.

Vi får ikke revitalisert verdiskapingen i berggrunn, jordsmonn, skog og uten geologer, ingeniører, teknologer og gründere.

Vi er avhengig av fortsatt å ha med oss de ressursene og kompetansen som petroleumssektorens bedrifter og ansatte besitter. Den må ikke bygges ned på dagen, den må bygges om over år.

Det har lenge vært norsk politikk at norsk gass behøves for å fase ut kullkraft i Europa. Det er ganske visst bra både for luftforurensningen på kontinentet og verdiskapingen på norsk sokkel.

Men nye tall fra The Global Carbon Project viser at mens kullforbruket knapt går ned, er gass hovedårsaken til økte globale klimagassutslipp.

Når kullet er faset ut, blir ettertraktet norsk gass til et utslippsproblem Europa vil søke å klare seg uten.

Den nye vinden i Høyre blåser i samme retning som i Ap. I vår ville partileder Jonas Gahr Støre verken endre oljeskatten, fjerne leterefusjonen eller sette en sluttdato for sokkelen. I september sa Støre for første gang at vi ikke kan hente ut all oljen og gassen vi finner på norsk sokkel.

Disse nye signalene åpner for en nødvendig og fordomsfri diskusjon om det som mange fram til har ment har vært hevet over diskusjon - hvordan vi forvalter de gjenværende olje- og gassressursene våre.

Heldigvis står det en betydelig norsk fornybarbransje klar. Det finnes gryteklare tiltak for å binde karbon i jord og skog, erstatte fossilt karbon både i bruk, og ikke minst erstatte fossil verdiskaping med kretsløpsøkonomi.

Omstillingen behøver nye tillatelser, konsesjoner, aktivitet og investeringer på land. Det er dette som gjelder nå.