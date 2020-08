Prestisje kan ikke gå foran tillit

Hele fem måneder er gått siden nyheten kom om at Nicolai Tangen skulle bli ny sjef for Oljefondet. Siden mars har hans fond og plasseringer av penger på Cayman Island blitt diskutert og kritisert i det som er blitt et politisk og finansielt drama.

Stortingets tilsynsorgan, representantskapet i Norges Bank, har vært tydelige: Det etablerte norske regelverket må ligge til grunn for den som skal lede Statens pensjonsfond utland. Skatteparadiser hører ikke hjemme under disse etiske retningslinjene. Tvert imot er det noe Norge arbeider aktivt mot.

Nicolai Tangen har åpenbare kvaliteter som finansmann. Men han insisterer på ikke å selge seg ut av hedgefondselskapet Ako. Han har heller ingen planer om å flytte formuen sin hjem til Norge, slik Senterpartiet har krevd.

Opposisjonen på Stortinget, både Rødt, SV, Sp, MDG og Arbeiderpartiet, har gjort det klart at Tangen ikke kan ha posisjonen han er ment å tiltre. De ber finansminister Jan Tore Sanner (H) gripe inn.

Det er svært problematisk at flertallet på Stortinget ikke har tillit til at oljefondsjefen kan styre klar av alle habilitetskonflikter. Enda vanskeligere blir det om to eller flere av disse partiene overtar makten etter valget neste år.

Også KrF er kritiske. De mener Norges Banks hovedstyre må behandle saken igjen, før 1. september. For det er ikke Stortinget som formelt ansetter - eller avsetter - oljefondsjefen. Det gjør styret i Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen. En politisk inngripen i det finansielle systemet i Norge er historisk sjelden.

Likevel: Hvis Stortinget mener noe med sitt eget kontrollorgan, bør også deres ord veie tungt. Og lederen for Norges Banks representantskap, Julie Brodtkorb, var tydelig etter høringen i finanskomiteen i forrige uke. Risikoen for interessekonflikter er ikke eliminert. Og det er fortsatt usikkerhet om Tangens skatteetiske holdninger.

Dette er blitt en gordisk knute av prestisje, prinsipper, maktkamp og konstitusjonell myndighet. Hvis resultatet blir at styreleder og sentralbanksjef Olsen fratrer - og at Nicolai Tangen ikke kan tiltre - står Norge uten personer i to av de tyngste økonomiske posisjonene i landet.

Ansettelsen, og det langvarige, men så langt mislykkede forsøket på å argumentere bort problemene omkring valget av Tangen, har dramatisk svekket tilliten til ny oljefondsjef før han har begynt. Den tilliten er det politiske og finansielle Norge avhengig av.