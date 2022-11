Pottitlandet må klare å servere norske poteter

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Tvert imot alle intensjoner om å bruke kortreiste råvarer, bygge opp norsk selvforsyning av mat og sikre beredskap i alle ledd, kjøper Forsvaret inn poteter fra utenlandske produsenter til soldatene på Terningmoen og Rena Leir.

Forklaringen er enkel: – Innkjøpsreglene er slik at det eneste som teller er pris, og da kommer norsk frukt og grønt til kort, sier Arne Kristian Kolberg til avisa Østlendingen som først omtalte saken.

Kolberg er leder i Forum for norsk grøntproduksjon som har som hovedmål å øke omsetningen av norsk frukt og grønt. Det er en jobb der nettopp offentlige innkjøp står sentralt.

60 prosent av forbruket av frukt og grønt i Norge kommer av utenlandske råvarer. – I offentlige innkjøp er selvbergingsgraden så lav som 20 prosent. Å få det offentlige til å kjøpe mer frukt og grønt, ville bety mye for norske grøntprodusenter, inkludert potetbønder, sier Kolberg til Østlendingen.

Hvert år kjøper Forsvaret inn frukt og grønt for snaue 20 millioner kroner. Men de har ikke rammeavtaler om leveranser fra Gartnerhallen eller Bama. Og det hjelper altså lite at potetbøndene i distriktet hvert år tar opp tonnevis av norske poteter.

Det eneste som betyr noe i anbudsreglementet – den faktoren som trumfer de andre – er lavest mulig pris. Det betyr at det er vanskelig å skylde på Forsvaret i denne saken. De er underlagt lov om offentlige anskaffelser. Innkjøpsansvarlige i Forsvaret og andre offentlige etater gjør bare jobben sin etter regelverket.

Det offentlige må være langt mer samstemt i sin praksis hvis det skal være håp om å nå de politiske målsettingene om økt norsk matproduksjon. Nettopp i krisetider er det nødvendig å sikre at vi har kapasitet til å skaffe mat til egen befolkning. Lokale avtaler med lokale matprodusenter vil sikre bruk og opprettholdelse av dyrket mark, trygge norske arbeidsplasser og gi en mer forutsigbar økonomi for bonden.

Myndighetene fastsetter kriterier for offentlige innkjøp. I mange bransjer rettes kriteriene slik at de tar hensyn til krav på områder som bærekraft, klima og nullutslipp, kjønnsbalanse og mangfold, lønns- og arbeidsvilkår og tariffavtaler.

Det er fullt mulig å justere reglene om offentlige innkjøp slik at kortreiste – eller i det minste norskproduserte – varer blir vektet høyere.

Dette er et politisk spørsmål. I Hurdalsplattformen sier regjeringen at de vil «sikre at statlige og kommunale anbud er utformet slik at lokale og regionale leverandører kan delta i konkurransen om hele eller deler av oppdraget».

Hva sier du, landbruks- og matminister Sandra Borch?