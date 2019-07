Politisk jordskjelv i nord

Senterpartiet får en oppslutning på 23,9 prosent i måling Nordlys har foretatt for hele Nord-Norge. Dermed er Sp større enn Arbeiderpartiet, som oppnår en oppslutning på 22,5 prosent i målingen.

Høyre og Frp går også kraftig tilbake i nord, med en oppslutning på henholdsvis 14,9 og 12,9 prosent. Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, mener målingen er et uttrykk for at tilliten mellom den nasjonale styringseliten og Nord-Norge har brutt sammen.

Han har et opplagt poeng, regjeringen har påført landsdelen en lang rekke reformer og sentraliseringsgrep som setter fyr på Senterpartiets oppslutning: Tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark, nedleggelse av Andøya flystasjon og utraderingen av høyere utdanning i Helgeland er bare noen få, ferske eksempler.

En annen opplagt årsak er måten regjeringen håndterer landsdelen på. Mens flunkende nye ambulansefly står på bakken fordi den nye operatøren - etter en hårreisende anbudsprosess - ikke har pilotene klare, bedyrer landets helseminister at akuttberedskapen i nord er tipp topp. Det er lett å tenke seg at nordnorske innbyggere finner signalet fra sentralmakta en smule arrogant.

For ikke å snakke om hvordan regjeringen har møtt den massive motstanden mot regionreformen. Finnmarkingenes opprør har blitt avskrevet som et følelsesmessig og irrasjonelt utbrudd. På den andre siden framstilles tvangssammenslåingen av landets to nordligste fylker som et saliggjørende grep, basert på fornuft og klokskap.

Ikke rart at velgerne strømmer til regjeringens tydeligste motpart i sentraliseringspolitikken, Senterpartiet. Partiet lover å jobbe for reversering av alle de konfliktfylte sakene. Derfor går Sp fram med omlag 10 prosentpoeng i Nordland og Finnmark, samt 3,5 prosentpoeng i Troms, sammenlignet med 2017-valget.

Tilsvarende enkelt er det å forstå Høyres og Frps tilbakegang i nord, disse partiene står i front for sentraliseringskjøret. Da er det verre å tolke Arbeiderpartiets dårlige oppslutning. Når regjeringspartiene blir straffet for politikken de fører, skulle en tro at det største opposisjonspartiet ville profittere på det.

Velgerne i nord oppfatter rett og slett ikke Ap som en like troverdig motkraft mot regjeringens politikk som Senterpartiet. Partiet er utydelige om reversering av fylkessammenslåingen, og har dessuten stilt seg på regjeringens side i både Andøya-saken og i flere kontroversielle reformer som den såkalte nærpolitireformen.

Resultatet er at Ap er i ferd med å miste sine nordlige bastioner.

Oppsummert Størst 1 Ny måling viser at Senterpartiet nå er det største partiet i Nord-Norge, med 23,9 prosent oppslutning. Tilbakegang 2 Regjeringspartiene Høyre og Frp går kraftig tilbake, og skyldes etter alt å dømme sentraliseringspolitikken som er ført. Mister grepet 3 Også Arbeiderpartiet går tilbake. Partiet framstår ikke som en like tydelig motkraft til regjeringens politikk som Sp.