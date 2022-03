Politireformen er ikke i mål

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I politiets virksomhetsstrategi "Politiet mot 2025" er de uttalte målene å ligge i forkant av kriminaliteten, tilby tilgjengelige polititjenester med høy kvalitet, sørge for trygghet i det digitale rom og være et moderne og kompetent politi.

Riksrevisjonen har nå undersøkt politiets innsats i perioden 2016-2020, de samme årene Solberg-regjeringens politireform ble gjennomført.

Responstid, utrykning og tilgjengelighet er vurdert, sammen med oppklaring, straffesaksbehandling og styring av ressurser i politidistriktene. Når politi- og lensmannsetaten målene Stortinget har satt? Ivaretar de samfunnsoppdraget: innbyggernes trygghetsfølelse og sikkerhet?

Svaret er både og. Politiet får alvorlig kritikk for at oppklaringsprosenten i straffesaker har gått ned fra 53 til 49 prosent, særlig er det alvorlig for saker med grov vold og mishandling i nære relasjoner.

Etterforskningen tar i tillegg for lang tid. Riksrevisjonen er spesielt kritiske til at politiet bryter tidsfristen i saker der gjerningspersonen er under 18 år, og i voldtektssaker.

Den omdiskuterte politireformen ga politiet høyere kompetanse og gjorde etaten bedre i stand til å håndtere alvorlig kriminalitet, men den har også gitt større distrikter og færre politikontorer.

Responstiden for politiet i distriktene er mye lenger enn i tettbygde strøk. Geografiske forskjeller gjør også at de 12 politidistriktene har ulike krav til responstid.

Riksrevisjonen gir et sterkt signal til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Hun må sikre at responstiden for de alvorligste oppdragene er i tråd med de ambisjonene Politidirektoratet har for å ivareta innbyggernes trygghet og sikkerhet.

Undersøkelsen viser at politiet samarbeider bedre med kommunene. – Men små kommuner er mindre fornøyd, sa riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen torsdag. Politiet har problemer med å tilpasse ressursene til de lokale og regionale utfordringene som finnes i distriktet.

Når politiets løsninger for publikumskontakt ikke fungerer godt nok, skaper det også avstand og svekker innbyggernes følelse av trygghet og tillit til at politiet kommer når det trengs.

Da politiet fikk kritikk fra Riksrevisjonen i februar i fjor, ble det påpekt at de burde kommet lenger, all den tid etaten har vært budsjettvinner de siste årene, med rundt 10 milliarder kroner siden 2010 og med over 3300 årsverk siden 2012.

Det er på sin plass at Riksrevisjonen gir kritikk for at de geografiske driftsenhetene ikke får nødvendig støtte. Det er fortsatt en vei å gå for å bruke midlene riktig og ikke minst for å tilpasse politiet til distriktet de skal betjene, enten det er grisgrendt eller sentralt.