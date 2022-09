Politikken trenger også småbarnsforeldrene

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Er det mulig å kombinere vervet som toppolitiker med familieliv og oppgaver på hjemmebane? Temaet kom på dagsorden da Miljøpartiet de grønnes Une Bastholm trakk seg som partileder under Arendalsuka i august.

Bastholm var tydelig på at hun ikke lenger kunne strekke strikken, og vil prioritere mer tid med sine to unger i barnehagealder.

Det er et varsku til politisk virksomhet, til arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Ikke minst viktig er det for prosessen som pågår på grasrota i norsk politikk. Det jobbes med å sette opp nominasjonslister til kommune- og fylkestingsvalget neste år.

Å rekruttere kandidater og holde på folkevalgte over tid er en utfordring. Mange – ikke bare mødre – opplever tidsklemma og prioriteringsskvisen mellom lange arbeidsdager, politiske kveldsmøter, barnehagehenting og oppfølging av skoleunger med fritidsaktiviteter.

Når kvinnelige politikere får barn, faller dessuten sannsynligheten for å bli valgt dobbelt så mye som for menn i tilsvarende situasjon, viser en ny undersøkelse.

Professor Jon H. Fiva og stipendiat Max-Emil M. King ved Handelshøyskolen BI har funnet at kvinners mulighet for lederposisjoner i kommunestyret også faller markant. Å få barn blir en vedvarende karrierebrems som dytter kvinner ut av politikken.

Men så lenge normer og organisering av politisk arbeid spiller en viktig rolle, som forskerne skriver i Aftenposten, er det også mulig å gjøre noe med.

Makslengde på gruppemøter, tilrettelegging for avspasering, lengre frister for store arbeidsoppgaver og en regel om å ikke måtte jobbe etter normal arbeidstid. Flere politiske partier innførte dette for flere år siden og Guri Melby fikk nylig oppmerksomhet for slike endringer i Venstre nylig.

Framtidsrettede arbeidsgivere ser at tilpassing er nødvendig for å holde på de beste kreftene. Det handler om å ivareta et mangfold av ansatte som utfyller hverandres kompetanse.

Å jobbe 18-timersdager er ikke nødvendigvis et tegn på uovertruffen dedikasjon eller høy kvalitet. Det er spesielt utfordrende i lokalpolitikken å skille mellom arbeid og fritid, der vervet er frivillig og kommer i tillegg til ordinær jobb.

Akkurat nå er det derfor opp til de lokale partiorganisasjonene over hele landet, til kommunestyrer og fylkesting. De må legge til rette for og inkludere et bredest mulig lag av lokalpolitikere ved kommende valg.

Utforming av politikk og utvikling av samfunnet blir bedre når et mangfold av stemmer er involvert. Det er det et representativt demokrati handler om. Det tjener alle at flere ser mulighetene til å kombinere et politisk engasjement med familieliv og noenlunde normal fritid.

Som de nevnte forskerne skriver: «Tidsklemma er et demokratisk problem som må tas på alvor».