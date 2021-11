Politikere som "misforstår" bryter ned tilliten

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Ordningen med pendlerbolig for stortingsrepresentanter skal gi alle mulighet til å være folkevalgt til nasjonalforsamlingen, uansett hvor i landet man kommer fra. Slik kan man beholde hjemmet sitt og kontakten med valgdistriktet man representerer - uten ekstra kostnader.

Prinsippet er vel og bra. Reglene for tildeling av betalt pendlerbolig krever imidlertid at du bor minst 40 kilometer unna Stortinget. Det burde være veldig enkelt å forstå og etterleve.

Likevel har altså selv stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) "misforstått regelverket", i likhet med en rekke politikere fra flere partier, slik det ble avslørt i høst.

Politikere er også mennesker. De er feilbarlige. Men det påhviler dem et ekstra ansvar for å holde sin sti ren, og ikke aktivt bryte ned tilliten til våre folkevalgte institusjoner.

Det gjenstår å se konkret hva stortingspresident Hansen egentlig har misforstått. Hun bør forklare seg for Stortinget.

For vanlige borgere framstår regelverket som ganske tydelig. Rotet med pendlerleiligheter og bostedsadresser framstår som bevisst juks, for å tilegne seg penger og goder som andre ikke har.

Nav-skandalen viste oss hvordan brukere er blitt straffet hardt - og i stor grad urettmessig - for tolkingen av uklare regler. Vanlige folk slipper ikke unna når de misforstår.

Det ses sjelden mellom fingrene når folk flest sliter i møtet med utfylling av kompliserte skjemaer, tungt formulerte regler, byråkratisk språk eller krevende rapporteringsplikter. Politikerne må sørge for at det ikke er én standard for dem selv og en annen for vanlige innbyggere.

Reglene for samtlige goder og ytelser til stortingsrepresentanter må være krystallklare. Og Stortingets administrasjon må ha kontrollrutiner som sikrer at reglene overholdes.

I høst sa Eva Kristin Hansen til NTB: - Jeg tror vi må jobbe hardt for å gjenreise tilliten til Stortinget blant folk. Det har vært så mange saker nå som har bidratt til å svekke tilliten til norske politikere.

Da flere lignende saker ble kjent i september, rykket daværende statsråd Sveinung Rotevatn (V) ut og fortalte at han hadde benyttet seg av ordningen på en lignende måte. Hvorfor gjorde ikke Eva Kristin Hansen det samme?

MDGs Rasmus Hansson og Frps Sylvi Listhaug er blant dem som mener stortingspresidenten bør gå av. Ap, Sp og SV sier de har full tillit til Hansen og når dette skrives har stortingspresidenten ingen planer om å trekke seg.

Det trengs en storrengjøring på Stortinget, slik Ap/Sp-regjeringen sier den vil foreta i arbeidslivet. Her deler vi Høyres syn: Det eksterne utvalget som skal gjennomgå ordningene må ha tilgang til og granske alle enkeltsaker. Alle kort må på bordet.