Politikere på scenen

Et drøyt år før stortingsvalget er både velgere og folkevalgte i en ekstraordinær situasjon, som byr på ekstraordinære utfordringer. En pandemi har rammet Norge, Europa og verden.

Torsdag kveld sendte NRK1 den første partilederdebatten etter pandemiens utbrudd. Det var på den ene siden forfriskende å se en «normalisert» politisk debatt. Den tverrpolitiske korona-dugnaden ble erstattet av partipolitiske markeringer.

På den annen side, ble det skuslet bort mye tid på å vurdere Solberg-regjeringas korona-innsats, slik den ser ut i bakspeilet. Når landet er i en så krevende situasjon, er det framtida som opptar oss. Smitten blomstrer opp i Norge, og i land rundt oss.

Situasjonen, både i Norge og internasjonalt, er uoverskuelig. Da kan en bli utålmodig av politikere som er mer opptatt av show enn alvoret i situasjonen og politiske løsninger.

Avtroppende Venstre-leder Trine Skei Grande gjorde suksess i VG og Dagbladet til tross for at hun avdekket manglende kunnskap om matproduksjon, det internasjonale matvaremarkedet – og historien. «Vi har handlet med mat siden Terje Vigens tid!», argumenterte Venstre-lederen med stor patos for å fremme det globaliserte næringslivet. Men Henrik Ibsens dikt fra 1861 handler om hungersnød og desperasjon i Norge. Desperasjonen var så stor at norske myndigheter godkjente piratvirksomhet for å skaffe norske borgere korn. Britene blokkerte jo norske havner fordi kongen i København valgte feil side i napoleonskrigene.

Hvordan kan Terje Vigen, diktet som står som et symbol på hungersnødens desperasjon, brukes som argument mot en nasjonal matvareberedskap? Uansett, den urbane tabloidpressen likte showet. «Sammenlagt gjorde Venstre-leder Trine Skei Grande det skarpest og fikk terningkast fem i både Dagbladet og VG», oppsummerte NTB fredag.

For å si det med Aslak Sira Myhre: «Vi har fortsatt så mye melk at vi ikke tror vi trenger ku.»

Debatten var i rettferdighetens navn innom flere andre avgjørende viktige spørsmål, i tillegg til matvareberedskap: Hvordan ivareta industrien og arbeidsplassene under krisen, hvordan ivareta norsk næringsliv og hvordan unngå at de lavtlønte skal betale aller mest for krisen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ble den fremste forsvareren av arbeidsplassene i norsk industri og hjelpepakka til leverandørindustrien og oljesektoren. Dermed gikk MDGs Une Bastholm langt i å henge ut Vedum som klimaversting. Bastholm har få konkrete svar på hvordan en skal ta vare på arbeidsplassene, kompetansen og den velferden norsk industri genererer. Men så er heller ikke fordelingspolitikk MDGs ærend.

Det kom også fram at det er bred tverrpolitisk enighet om å delta i internasjonalt samarbeid, som kan stå imot markedskreftene den dagen et globalt farmasiselskap har en korona-vaksine. Det er betryggende at også høyreregjeringa har den holdningen til det globale markedets kynisme – og begrensninger.

Samtidig var det avklarende at MDG sto fram som det eneste norske partiet som vil prioritere å hjelpe fattigere land til korona-vaksine framfor sårbare grupper i Norge. Det er heldigvis en unik oppfatning av hvilke forpliktelser ei regjering i et land har.