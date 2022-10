Politikere må slutte å gi seg selv privilegier

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I en undersøkelse NRK har gjort, kommer det fram at 97 fylkespolitikere vedtok å gi seg selv dobbel lønn i overgangsperioden mellom gammelt og nytt fylke, i tre måneder fram til sammenslåingen var et faktum 1. januar 2020.

Fylkespolitikerne i gamle Akershus fikk beholde sin lønn ut året 2019, og de som ble valgt inn i Viken fylkesting fikk samtidig godtgjøring fra det nye fylket fra og med oktober. Det samme skjedde i fire av sju sammenslåtte fylker.

Sammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold til storfylket Viken kostet totalt 336 millioner kroner, ifølge fylkeskommunen selv. Det er uten at man regner inn betydelig arbeid i administrasjonen før sammenslåingen.

Arbeidsomt var det helt sikkert, og tidligere fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H) forsvarer ordningen med dobbelt honorar overfor NRK. Hun ville gjort samme vedtak igjen, og begrunner det med at å gjøre jobben med «å rydde opp etter seg» i det gamle fylket og opprette den nye fylkeskommunen var to forskjellige arbeidsprosesser.

Tidligere Frp-politiker Arne Rune Gjelsvik, fikk selv til sammen drøyt 100.000 kroner i godtgjørelse selv om gamle Akershus kun hadde ett møte i perioden. «Vi mener at det var for raust», sier han til NRK.

Kristin Antun, fylkestingsrepresentant og gruppeleder for Viken MDG betaler tilbake drøye 30.000 kroner hun fikk fra Viken, samtidig som hun hadde 162.000 kroner i godtgjøring fra Akershus, fordi hun i ettertid mener reglementet burde vært annerledes.

Å være folkevalgt på fylkesnivå er et omfattende verv, og det er all grunn til å tro at de sto i langvarige, krevende politiske prosesser og debatter da 19 fylker skulle bli til 11, flere av dem tvangssammenslått.

For å beholde og rekruttere lokalpolitikere er det også viktig at tillitsverv blir honorert og godtgjort på en ordentlig måte.

Nettopp folkets representanter må likevel evne å se sin egen virksomhet og posisjon utenfra. Hvordan oppfattes det når de bevilger seg selv doble honorarer for å gjøre en jobb de nettopp er valgt til og har tatt på seg å utføre på vegne av samfunnet?

Dette føyer seg inn i rekken av saker som er egnet til å svekke tilliten til politikere på alle nivåer. Bruk av offentlige midler må tas på alvor og de folkevalgte må være de fremste til å passe på nettopp det.

Nå er prosessen med oppsplitting av Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark tilbake til sju selvstendige fylker godt i gang. Den totale regningen for deling er anslått å bli på 610 millioner kroner. Mange er bekymret over at det brukes store offentlige midler på å reversere Solberg-regjeringens sammenslåingsreform.

Desto viktigere at politikerne viser måtehold med egne privilegier. Det er å forvente at de nøyer seg med godtgjøring fra ett fylke om gangen.