Politikere er ikke påtalemyndighet

Viltforvaltning er, og bør være, nettopp det – en sak for forvaltningen. Det er slik Norge styres: Politikere vedtar lover og mål, og så er det forvaltningens oppgave å sørge for at målene nås.

Forvaltningen av våre store rovdyr er et unntak. Her blir forvaltningen jevnlig overprøvd på politisk nivå, og ikke sjelden av jussen.

20. desember, 13 dager før ulvejakta i forvaltningssonen for ulv skal starte, vedtok regjeringen endelig jaktkvotene: Tre flokker med i alt 21 ulv kan tas ut, én flokk mindre enn hva rovviltnemndene innstilte på.

Biologisk er vedtaket lite kontroversielt. Den skandinaviske bestanden teller 540 dyr, langt ut over det som er nødvendig for å ha en levedyktig bestand. Antallet vokser både på norsk og svensk side. Forrige vinter ble rekordmange 54 kull født.

Forskerne i Skandulv har beregnet at det må tas ut 75 dyr for at den skandinaviske stammen ikke skal vokse ytterligere. De norsk-svenske jaktkvotene er på totalt 122 dyr.

Kvotene fylles aldri 100 prosent. Det skyldes blant annet at en del av kvoten gjelder for regioner uten ulveflokker og fast ulvetilhold.

Det er altså mulig at bestanden vil vokse videre til neste år. – selv med vinterens jaktkvoter.

Regjeringens vedtak vil bidra til å nå Stortingets mål for ulv: 4–6 ynglende flokker, hvorav minst 3 helnorske.

Overtallighet er ingen selvstendig begrunnelse for å skyte ulv. Regjeringen har åpnet for jakt etter Naturmangfoldlovens paragraf 18, av hensyn til "offentlige interesser av vesentlig betydning."

Venstres tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen kaller regjeringen den mest rovdyrfiendtlige siden ulven ble fredet i 1973.

Det er en merkelig påstand, all den tid dagens regjering styrer etter Stortingets bestandsmål. Den forvalter en ulvebestand som er større enn da Elvestuen var statsråd – og fortsatt vil være det etter kommende vinters jakt.

– Regjeringens begrunnelse for å ta ut disse tre ulveflokkene er syltynn og kan umulig ligge innenfor norsk rett, fortsetter Elvestuen. Rovdyrverneorganisasjoner vurderer nå å ta jaktvedtaket til retten.

Det er noe uverdig over politikere som beskylder hverandre for å drive lovbrudd, etter at det er truffet forvaltningsvedtak som aktivt søker å nå Stortingets mål. Slikt er egnet til å svekke tilliten til det parlamentariske systemet.

Kritikerne mener at regjeringen burde ta hensyn til en ikke rettskraftig lagmannsrettsdom fra 2021, som sier at jakt på ulveflokker i 2020 var ulovlig.

Regjeringen støtter seg heller til en rettskraftig høyesterettsdom fra 2020, som sier at uttak av to ulveflokker vinteren 2018 var lovlig.

Det er det liten grunn til å kritisere regjeringen for. Rettsstaten kan ikke styres av politisk opportunisme og spådommer om fremtidig rettspraksis.