Pelsdyrbøndene må være skadesløse

Da Venstre fikk gjennomslag for å legge ned norsk pelsdyrnæring i regjeringsforhandlingene på Jeløya i 2018, startet spillet om den økonomiske kompensasjonen for pelsdyrbøndene som med et slag mistet næringsgrunnlaget sitt.

Å ilegge et næringsforbud er et ekstremt inngripende politisk vedtak. Det ville vært uhørt om pelsdyrbøndene samtidig skulle komme økonomisk skadelidende av et slikt tiltak. Dette er bønder som har drevet en lovlig virksomhet, og som har investert både tid, arbeid og kapital på å utvikle næringa for framtida.

Et politisk forgodtbefinnende i regjeringsforhandlinger snudde tilværelsen og framtidsutsiktene på hodet for disse næringsutøverne. Det ville vært direkte uanstendig å etterlate dem i økonomisk ruin.

Dessverre var det nettopp dette regjeringen stilte pelsdyrbøndene til utsikt til, i sine første skisser til erstatningsoppgjør. Den første erstatningsmodellen ville gitt næringa en samlet kompensasjon på 365 millioner kroner. Deretter ble rammet jekket opp til 500 millioner kroner, og videre til om lag 850 millioner kroner.

De stadige retrettene i erstatningsspørsmålet er i seg selv et vitnesbyrd om en regjering som har prutet på prisen for et dramatisk næringsforbud. Det er sterkt kritikkverdig. Først ble det satt kroken på døra for en gruppe næringsutøvere, dernest ble utøverne tilbudt en kompensasjon som ville etterlatt dem som gjeldsslaver.

Annonse

I to år har pelsdyrbøndene blitt utsatt for en økonomisk usikkerhet som det rett og slett er vanskelig å sette seg inn i.

Etter at Frp gikk ut av regjering, åpnet det seg nye muligheter for et anstendig erstatningsoppgjør for pelsdyrbøndene. Selv om Frp avslo å støtte Senterpartiets forslag om "full erstatning", forhandlet Frp med regjeringen om en ny og forbedret løsning.

Tirsdag inngikk regjeringen og Frp en avtale som innebærer at det skal ytes en kompensasjon som om det dreier seg om et "ekspropriasjonsartet inngrep". Man skal ikke lenger utmåle kompensasjon basert på bokført verdi og/eller antall avlstisper, men gi en kompensasjon basert på en verdivurdering av hvert enkelt pelsdyranlegg.

Hva dette har å si for de totale erstatningsutbetalingene avhenger av verditakseringen, men det er ventet at erstatningene vil øke betydelig sammenlignet med regjeringens opprinnelige modell.

Endelig, og kraftig på overtid, kan det se ut til at pelsdyrbøndene får en økonomisk kompensasjon de kan leve med.

Dyrevernalliansen omtaler avtalen som "et svik" mot pelsdyrene. Det er uforståelig, men ganske betegnende for hele denne ulykksalige pelsdyrsaken. Viljen og evnen til å sette lovlydige næringsutøvere under et nærmest umenneskelig press har vært bemerkelsesverdig stor.