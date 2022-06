Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Vår viktigste verdi er tillit. Grunnleggende tillit til at politikere og myndigheter vil oss vel. Til at noen rykker ut, om noe alvorlig går galt. Til at vi blir fortalt sannheten, at vi ikke blir ført bak lyset. Tillit til at systemer fungerer.

Tillit smører samfunnsmaskineriet. Hva skal til for at den brytes ned?

I land rundt oss har lokale og nasjonale medier kollapset fullstendig. Nyheter fra frie, redaktørstyrte medier blir færre eller borte. Falske nyheter og ren propaganda overtar.

I Norge har vi sterke lokale, regionale og nasjonale medier og en høyst oppegående fagpresse. Vi har et sterkt sivilsamfunn, med titusenvis av frivillige. Vi har dyktige byråkrater og gode systemer for offentlig politikk og administrasjon. Samlet utgjør dette en demokratisk grunnmur vi alle nyter godt av.

Det meste fungerer veldig bra i Norge. Vi har ingen grunn til å mistro myndighetene, og de fleste gjør det heller ikke.

Dermed har vi heller ikke mentale buffere, mot uforutsette hendelser. Det er ikke å forvente at nordmenn skulle forstå av seg selv at ventetiden for Norges lille røde ville øke fra 4–6 uker til et halvt år.

Men myndighetene har oversikt over hvor mange pass som til enhver tid nærmer seg utløpsdato. Hvorfor ble det ikke gjort mye mer for å få folk til å fornye passene sine? Kunne man ha sendt folk personlig informasjon gjennom Altinn?

I stedet håpet man at folk fant ut av det selv. Gjett om folk har fått det med seg nå.

Titusenvis av arbeidstimer tilbringes i endeløse passkøer. Familier får ferien spolert, selv om de bestilte passtime i vinter. Heller ikke nasjonalt ID-kort kan nå å utstedes raskt.

Norge er nå et vestlig demokrati som bruker 5–7 måneder på å utstyre en borger med gyldige papirer for utreise. Det er bra at opposisjonen krever strakstiltak. Det er forståelig at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ikke har svaret klart. Men det haster å snu absolutt alle steiner.

Mangelen på ID-papirer slår til alt overmål sammen med krav om ny legitimering i banken. Hvitvaskingsloven krever at banker er sikre på at kunden er den hen utgir seg for. Hvis du ikke legitimerer deg, vil bankkort, betalingsappen Vipps og annet slutte å virke.

Trøsten for dem som ikke klarer å skaffe seg et pass før sommerferien får være at reisekaoset er komplett i Europa. Og mye tyder på at det vedvarer gjennom sommeren.

"Det norske passet ligger høyt oppe på sikkerhet og tillitsnivå i verden og gir deg visumfrihet i nesten alle land" sier Tore Rossland i Politidirektoratet i en flott, fortellende sak om passet i VG.

Tillit er en uvurderlig verdi. Befolkningens tillit til myndighetene likeså. Spørsmålet er hvor mye som skal til før tilliten rakner.