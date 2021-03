Det stunder til påske, for andre gang under koronapandemien. Sist gang var unntakstilstandens alvor nettopp seget innover oss.

Til påske i fjor var samfunnet i praksis nedstengt, i frykt for tilstander som de vi så Italia og Spania: Overfylte sykehus med mennesker som døde i mangel av respirator eller oksygen.

Ett år senere er det apatien og irritasjonen som preger landet. Vaksinene vi så gledelig fikk de første av i romjulen, kommer sent: Per i dag er færre enn hver 20. nordmann fullvaksinert. Under en av 10 har fått første dose.

Et tiltakstrøtt og sosialt ganske isolert folk har i det siste opplevd at ikke bare Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran, men også statsminister Erna Solberg (H) har vært på sosiale samlinger, stikk i strid med alle anbefalinger og på kanten av det lovlige.

Både Skjæran og Solberg, i egen person og via sine parti/regjeringsapparater, har beklageligvis brukt tid ikke bare på å beklage, men også å pukke på detaljer som skal vise at de sosiale samlingene var unnskyldbare, bagatellmessige eller innenfor regelverket.

Dette er ikke bare smått verk av ledere som krever å få aksle store ting på vegne av folket. Det er direkte skadelig for oppslutningen om bekjempelsen av pandemien, og dermed skadelig for selve bekjempelsen av pandemien.

Dette viser seg nå i den betydelige ressursbruk både folk, folkevalgte og byråkrati legger ned i å utforme, diskutere og tilpasse seg en mangslungen, detaljert og dynamisk flora av statlige og kommunale pandemibestemmelser i påskeferien.

Hvis du drar fra Lørenskog til hytta i Trysil, kan du invitere hyttenaboen på påskelam, dersom naboen også kommer fra Lørenskog? Hva om hun kommer fra Bærum? Eller Oslo? Kan du invitere naboer fra to hytter, hvis du inviterer dem på to ulike dager?

Påsken er ikke tiden for flisespikkeri, men store spørsmål. Det gjelder i den kristne påsken så vel som i den verdslige norske. Hva enten vi tilbringer påsken på fjellet, i fjæra eller hjemme, er det ett spørsmål som gjelder: Hvor mange skal vi treffe?

Om svaret er "omtrent som i en vanlig påske", da gjør vi det feil – uansett hva kommuneoverlegen, Bent Høie eller Espen Nakstad måtte tillate, fraråde eller forby oss å gjøre i høytiden.

Påsken i Jerusalem ca. år 33 synes å ha lite med moderne påskefeiring å gjøre. Men uten å trekke sammenligningen for langt, var også den ekstraordinær og preget av lidelse. Det røyner på for mange nå. Men vi vet at det går mot gjenåpning. Vi skal tilbake til et åpent og sosialt liv. Hver enkelts innsats avgjør hvor mange av oss som kommer tilbake i live, og uten varige mén av koronaviruset.