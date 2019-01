På tide å tenke postmoderne

Posten har gjennomført tøffe kutt de siste årene, og nye kutt står for døra. I forbindelse med presentasjonen av ny postlov har Posten bedt om tillatelse til å redusere postombæringen til én gang i uka.

I lys av dette ber SV-stortingsrepresentant Arne Nævra regjeringen om å oppnevne et offentlig utvalg som skal vurdere nye oppgaver for Posten. I Klassekampen forklarer Nævra forslaget med at partiet ser verdier i Postens unike nasjonale leveringsnett. Er det mulig å finne såkalt selvfinansierende oppgaver for dette nettet, mener Nævra det kan rettferdiggjøre å opprettholde virksomheten i Posten på dagens nivå.

Nævra fortjener skryt for å ta tak i saken. Forslaget kommer sent, men det kommer forhåpentligvis godt.

Posten pleide å komme seks dager i uka. Å redusere det fra fem ganger til én gang i uka, er en voldsom nedgang. Det vil bety masseoppsigelser, og det vil utvilsomt gå ekstra hardt ut over distriktene, som sannsynligvis vil miste både postdager og arbeidsplasser.

Oppsummert Post-trøbbel 1 Posten varsler nye store kutt i takt med den store nedgangen i brevpost. I verste fall kan postombæringen kuttes til én dag i uka. Problematisk 2 Et slikt kutt kan få katastrofale konsekvenser for aviser som er avhengige av postleveranser, og er også alvorlig for både arbeidsplasser og infrastruktur. Plan B? 3 SV vil se etter nye arbeidsoppgaver Posten kan gjøre i tillegg, for å redde antall postdager. Det er forsøkt før, men kan være verdt å prøve igjen.

Samtidig er det ikke umulig å forstå Postens bekymringer. Konkurranseutsettingen i pakke- og etterhvert brevpostlevering fører til knappere marginer i de største markedene i landet. Samtidig gjør den teknologiske utviklingen – altså at folk sender e-post i stedet for brev, oppdaterer sosiale medier i stedet for å sende kort, og leser på nett i stedet for å abonnere på papirpublikasjoner – at Postens jobb nummer én er blitt mindre lønnsom.

I 2000 håndterte Posten 1,6 milliarder brev. I 2020 forventer de at mengden er redusert til en fjerdedel, 400 millioner brev. Den utviklingen snur ikke.

Men Posten er fortsatt viktig. For mange aviser, inkludert Nationen og en rekke lokalaviser, er Posten fortsatt uunnværlig for daglig levering, selv i en Kvikkas-tid. For mange eldre er det også fortsatt papir som gjelder for viktig offisiell korrespondanse. Og slik vil det være i flere tiår til.

I tillegg er landpostbudet ofte en viktig sosial institusjon. Det er det lett å glemme når du aldri ser postbudet selv.

Derfor er det altså god grunn til å støtte SVs forslag. De ønsker å la seg inspirere av posten i land som Frankrike, Finland, Nederland og Tyrkia. Her står postbud for alt fra levering av bibliotekbøker, dagligvarer og medisiner til besøk og tilsyn hos eldre.

Postens fagforeningstopp Odd Christian Øverland er skeptisk. Posten har lett etter slike oppgaver tidligere, men fant ingen som var lønnsomme nok, ifølge Øverland. Han advarer mot å gi folk urealistiske forhåpninger. Og kanskje er det fåfengt å prøve igjen. Men Posten er svært viktig. Da kan det være verdt å se på saken enda en gang til.