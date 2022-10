På høy tid med rengjøring i budbilbransjen

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Budbilsjåfører som må betale for egne uniformer og ødelagte pakker, sørge for egen bil og eventuelle utgifter på denne. Ingen garantert inntekt. Det er blant funnene i Klassekampens gode artikkelserie der bud- og transportbransjen er grundig gransket.

Dette er en del av arbeidslivet som regjeringen mener trenger en «storrengjøring». Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) brukte begrepet i sin tiltredelseserklæring i Stortinget i oktober i fjor. Da han gjentok det under LO-kongressen tidlig i sommer, ble han hardt kritisert av både NHO, Virke, Spekter og KS.

Arbeidsgiverorganisasjonene mente Støre svartmaler norsk arbeidsliv, men målet for Ap/Sp-regjeringen kan man vanskelig være uenig i: Å sikre størst mulig grad av faste, hele stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår.

Nå skjer det endringer. Bring, som datterselskap av statseide Posten, har bestemt å endre sin driftsmodell og gå over til hovedsakelig å ansette 200 varebilsjåfører som utfører budtjenester.

Fast ansatte skal altså erstatte et system der sjåførene er frilansere og selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak. Det er et steg i riktig retning for et tryggere arbeidsliv for arbeidstakerne.

Annonse

Med fast ansettelse kommer arbeidstakerne inn i et system med regulert arbeidstid, pensjonsrettigheter, opptjente feriepenger og retten til sykepenger. De får dessuten et kollegialt fagmiljø som skaper trivsel i arbeidshverdagen.

Bring-budene er i dag ikke garantert å få oppdrag og dermed heller ikke inntekt. Klassekampen har avslørt tolvtimers arbeidsdager, yrkesskader og lønninger på fattigdomsgrensa. Uten fagorganisering faller de utenfor det ordnede arbeidslivets lønns- og arbeidsvilkår.

Les også: Heller gode arbeidsforhold i transportbransjen enn EUs rigide regler

Løyvekrav og regulering av kjøre- og hviletid i budbilbransjen er del av nødvendig opprydning og «rengjøring». Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) varsler også en større handlingsplan mot sosial dumping i transportbransjen.

Så må myndighetene også sørge for at regelverket gir like konkurransevilkår i bud- og varebilbransjen. De bedriftene som ansetter kan ikke risikere å tape alle anbud mot de useriøse som kan underby på pris.

Arbeidslivskriminalitet og utnyttelse av arbeidstakere er vanskelig å få bukt med fordi problemene gjerne flytter seg til et annet sted når regelverket er på plass ett sted. Det kan unngås hvis reguleringen blir gjennomgående og ansvarliggjør hele transportnæringen, som Mette Nord, leder i Fagforbundet foreslår.

Da blir sosial dumping umulig og regjeringen får den storrengjøringen som er varslet.