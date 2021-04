På høy tid med opprør

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Bakgrunnen for initiativet til et bondeopprør på linje med Hitra-aksjonen, er at landbruksnæringa i Norge er under blytungt press fra alle kanter. Det gjelder alle; melkeprodusenter, kjøttprodusenter, kornprodusenter og produsenter i grøntsektoren.

Hitra-aksjonen startet under årsmøtet i Hitra meieri i 1975, da Sverre Hansen tok til orde for å gå til skattestreik. De 70 aksjonistene på Hitra forandret Norgeshistorien. De fikk for liten støtte av bondeledere og Nationen den gangen, dessverre.

Bondelaget bør ha lært ei lekse av Hitra-aksjonen. Så sier også bondelagsleder Lars Petter Bartnes til Nationen at han støtter aksjonistene.

Det skal heller ikke herske noen tvil om at Nationen har forståelse for et bondeopprør nå.

Når melkebonde Tor Jacob Solberg maner til opprør, så er det på vegne av store deler av landbruksnæringa. "Vi er bønder fra hele landet. Vi kjenner på ansvaret, og tar derfor til orde for å si at nok er nok", som Solberg sier til Nationen.

Færre og færre bønder presses fra flere og flere kanter.

Tross inntektsmålet sakker bøndene etter i inntekt. Husdyrprodusentene tynges av dyre investeringer som de har vært tvunget til for å kunne videreføre produksjonen. Og selv om landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) kaller matjorda "hellig", så trues altfor mye matjord av veibygging og annen nedbygging.

Solberg-regjeringa har i tillegg åpnet for større import fra EU gjennom artikkel 19 i EØS-avtalen. Utviklingen i Sverige viser hva Norge har i vente når tollvernet mot EU bygges ned: Selvforsyningen av sentrale jordbruksvarer har gått dramatisk ned, og importen av mat har gått til himmels.

Samtidig så har norske bønder grunn til å frykte at regjeringa svekker tollvernet ytterligere i forhandlingene med britene.

Det store paradokset er: Aldri har så mye pent prat om norsk landbruk fra så mange politikere betydd så lite for den praktiske politikken. Tollvernet svekkes mens "go-praten" går. Norsk landbruk undergraves.

Et like stort paradoks er det at dagligvarekjedene smykker seg med at de er "grønne og norske", og at de skal være med og "redusere matsvinn". Det er et bedrag. Kjedene tyner produsentene, for eksempel med krav om finsortering etter "hyllebehov". Kjedemakta setter matsvinn og sløsing med mat i system.

Men produsentene, bøndene, er så sørgelig få. Og makta til dagligvaregigantene er så massiv og reklamebudsjettene deres så store. Forbrukerne ser ikke sammenhengene. Myndighetene lar kjedemakta rå over grøntprodusentene.

I tillegg får altså ikke melkeprodusenter, kjøtt- og kornprodusenter lovet lønn for strevet i jordbruksoppgjørene. Matjorda bygges ned. Tollvernet bygges ned. Det fører naturlig nok til avmakt og stor frustrasjon i jordbruksnæringa.

Av hensyn til norsk matproduksjon, norsk matvareberedskap og norske forbrukere, er det selvsagt å foretrekke at bøndenes frustrasjon fører til opprør - framfor at bøndene gir opp i avmakt.