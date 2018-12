Overproduksjon krever nye grep

Mange melkebønder har i år måttet grave dypt i lommeboka for å skaffe det nødvendige vinterfôr. Tørkesommeren har ødelagt mange beiter og slåtteenger, og fôrkjøp og -flytting mellom dalfører og landsdeler røyner på driftskreditten. Andre, spesielt i lavt lende og på myrjord, har hatt toppavlinger.

Slike svingninger er naturlige, og de jevner seg ut over landsdeler og over tid. Annerledes er det med de menneskeskapte tørkene i lommeboka.

Landbruks- og matdepartementet varsler at melkebøndene får sin produksjonsramme kuttet med seks prosent neste år. I tillegg kan prisen for levert melk synke med 10 øre literen.

For et melkebruk med 500.000 liter kvote vil inntektsreduksjonen bli opp mot 150.000 kroner. Det, mener staten, må til for å få oppfinansiert prisutjevningsordningen. Det koster nemlig stadig mer å få regulert melkemarkedet.

Situasjonen har likhetstrekk med den svinebøndene opplever. Markedet er overmettet, og Omsetningsrådet vil gi grisebønder 16.000 kroner i lomma for hver purke de kutter ut. Det kan koste inntil 64 millioner kroner.

Prislappen havner i begge tilfeller hos produsentene, ikke hos forbruker.

Evnen til å tåle markedssvingninger forverres med økende volum. Bønder med 10-15 melkekyr og lite gjeld kan slakte ei ku når kvoten går ned. Med 60 kyr i et belånt robotfjøs til 12-13 millioner kroner er virkeligheten en helt annen. Lavere omsetning sliter raskt på vederlaget til arbeid og egenkapital.

Innovasjon Norge påvirker i stor grad hvor investeringene i norsk landbruk skal komme. I de siste par tiår er det stor og dyr bygningsmasse som er tilgodesett. Det låser investeringene til enkeltproduksjoner, og krever ofte økt volum fra det enkelte bruk.

Bremsene er slått på både for svin og sau. Nå er det overdekning også på melk, og snart dekning på storfekjøtt. Det kan være på tide å revurdere budsjettmidlene.

Da er det verd å huske hva som skjedde i kornåkeren i 1991. Aps landbruksminister Gunhild Øyangen kuttet drastisk i volumstøtten til kornproduksjon gjennom en krone mindre kilospris. Samtidig økte hun arealtilskuddet til korn kraftig.

Grepet var skreddersydd for å holde kraftfôrprisen nede for melke- og kjøttprodusentene. En sideeffekt var at kornproduksjonen gikk(og går) ned, både i areal og i kilo per dekar. I dag er det kronisk underdekning på korn, mens kjøtt- og melkelagrene vokser.

Det kan være på tide å prise opp kornkiloene og vri budsjettstøtten til kjøtt- og melkebruk over mot areal.

Oppsummert Trykk på trykk 1 Bøndene rammes av tørke både på jordet og i markedet. Villet vekst 2 Budsjettmidlene er rettet inn mot stadig økt produksjon. Resultatet er overproduksjon. Nye grep 3 Når målet er mer korn og økt arealbruk, må virkemidlene følge opp.