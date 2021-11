Ost med smak av gull

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Da World Cheese Award nylig ble arrangert i Oviedo i Spania, stakk Norsk camembert fra Dovre Ysteri av med gullmedalje. Det samme gjorde osten Granstubben produsert av Norges første autoriserte gårdsysteri, Gangstad gårdsysteri på Inderøy i Innherred i Trøndelag.

Det er bare å gratulere Tine Meieriet Dovre og meierisjef Sigrid Svanborg med en ordentlig fjær i hatten: Utmerkelsen som "verdens beste camembert" henger høyt. Samtidig viser prisen til Gangstad Gårdsysteri, med 12 ansatte, at man slett ikke trenger å være stor for å produsere svært høy kvalitet.

Det er lange tradisjoner i Norge for å videreforedle mjølk til både ost, smør og rømme. I dag er det over 80 små og store osteprodusenter spredd over hele landet, som lager i alt 350 ulike oster.

Næringsorganisasjonen Hanen har, i samarbeid med Norsk gardsost, lansert nettstedet Ostelandet.no nettopp for å gjøre det store ostemangfoldet synlig. I så å si alle fylker kan man besøke ysterier og gardsbutikker – alt fra små garder med lokalt utsalg til Rørosmeieriet, som har både butikk og gir omvisninger der publikum kan følge med på osteproduksjonen.

Tines Camembert har vært produsert siden 1989, men rundt 90 prosent av hvitmuggostene nordmenn spiser blir i dag importert. Tine varslet tidligere i høst kamp mot importosten ved å satse 55 millioner på nytt ysteri på Dovre. Nå har de fått en gullmedalje å skilte med.

Norske oster har de siste åra etablert seg godt i det internasjonale, gode selskapet. Etter at blåmuggosten Kraftkar fra Tingvollost vant gull for den beste osten i verden under World Cheese Awards i 2016, og Ostegården på Fana utenfor Bergen vant samme pris i 2018, har flere og flere fått øynene opp for norsk ost. Og for at ost er mer enn Norvegia og Jarlsberg.

Dommerne i Oste-VM er fageksperter som bedømmer alle ostene uten å se kjennetegn og merkelapper eller vite noe om opprinnelse. Åtte norske produsenter fikk bronse for til sammen 12 oster, seks produsenter fikk sølv for i alt åtte oster og to fikk altså gull. Medaljene fra oste-VM viser at Norge er blitt en ostenasjon i verdensklasse, med jevnt høy kvalitet på osten.

Med slik anerkjennelse, er det gode grunner for at norske forbrukere skal velge lokal og kortreist camembert og brie basert på norsk mjølk. Samtidig bidrar oppmerksomheten til økt interesse også blant turister som kommer til Norge. Det legger grunnlag for et matrelatert reiseliv over hele landet.

Det er all grunn til å være stolt av norsk matkultur!