Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Oslofjorden er syk. Den må få mindre grums. Så enkelt er oppdraget. Vanskelighetene ligger i utførelsen. Hvordan redusere avrenningen av jord og næringsstoffer, først og fremst nitrogen, til Oslofjorden, for å bedre vannkvaliteten?

Som fagdirektør Jon Lasse Bratli i Miljødirektoratet påpeker, bidrar befolkningen også i nedslagsfeltet til Glomma betydelig til å forurense Oslofjorden. De færreste kommuner i nedslagsfeltet har gode nok renseanlegg for de utslippene som havner i vannveien.

– Når du slipper ut en kilo nitrogen på Røros, så finner du stort sett igjen den kiloen i Fredrikstad. Det renser seg ikke naturlig ut, sier Bratli til Bondebladet.

Les også: Langt igjen til miljømålene for Oslofjorden nås

Det gjør heller ikke småbåtutslippene som kommer når båtfolk gjør sitt fornødne. Det finnes fire tømmestasjoner for doavfall i indre Oslofjord, og det er frivillig å bruke dem. I Sverige er tømming av båtdo i sjøen forbudt langs kysten.

På denne bakgrunn vil vi advare mot å fokusere for enøyd på én utslippskilde: Matproduksjon.

Pløying om høsten øker avrenningen av jord med nitrogen og fosfor til norske vassdrag. Det er negativt for vannkvaliteten, konkluderer Nibio.

Miljødirektoratet varsler delforbud mot høstpløying i Oslo, Viken og Østfold, men også Innlandet, Vestfold og Telemark kan få restriksjoner. I Østfold og Viken foreslås at den enkelte bonde kan høstpløye maks 40 prosent av arealet som drives.

Bøndene er ikke tjent med at jord og næringsstoffer renner vekk fra jordet. I områder med lite snø er mange også utsatt for vinderosjon om vinteren.

Bøndene får allerede tilskudd for å la være å høstpløye jorda si. Verre er det at det varslede tiltaket vil redusere avlingene med mellom 7 og 10 prosent, og gjøre sopp til et større avlingsproblem for bøndene.

Det er en uakseptabel pris. Vi forutsetter at landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp), parallelt med å utforme restriksjoner på høstpløying, arbeider med å kompensere for avlingsnedgang og soppvekst.

Det må skje både hos den enkelte bonde som får restriksjoner, men også i andre fylker, for å kompensere for redusert produksjon i nedslagsfeltet til Oslofjorden.

Plantevernmidler og soppresistente kornslag må være tilgjengelig, kompenserende areal må kunne dyrkes, i tillegg til at matjordnedbyggingen selvsagt må reduseres ytterligere.

Norske bønder har allerede redusert høstpløyinga fra 80 til 45 prosent på 30 år, ifølge Yara. Vi forventer at klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) krever at kommunene gjør de nødvendige investeringer for å kutte kloakkutslippene fra befolkningen.

Vi kan ikke la folks avføring gå rett i fjorden samtidig som vi overlater regningen for et renere vannmiljø til norsk matproduksjon.