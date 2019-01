Oslo/Vestlandsregjeringen

Erna Solbergs flertallsregjering er også i flertall målt mot alle tidligere regjeringer. Aldri før har 22 norske statsråder tatt sete på slottet. Det skjer altså med en regjering som ikke bare har vært opptatt av å slanke offentlig administrasjon, men som eksplisitt har sagt at 19 statsråder er for mange.

Det blir krevende for hoffets fotograf å få alle ansiktene skarpe på det tradisjonelle bildet fra Kongens bord. På samme måte kan det bli vanskelig for statsministeren å holde fokus i et oppblåst kollegium med fire enkeltpartier.

Sverige har sett det formålstjenlig å holde seg med en glesbygds- eller landsbygdsminister i mange år. Selv med 21 fagstatsråder er det ikke plass til en distriktsminister i den norske høyreregjeringen. Der sitter det isteden en statsråd for helse og en annen for eldre og folkehelse. I en regjering som sier seg å ville effektivisere.

Statsrådsfesten gjør at flere toppolitikere vil få sete som statsråder og statssekretærer, flere vil bli rekruttert inn via rådgiverstillinger. Og de vil sitte i Oslo, om de ikke allerede gjør det.

Desto mer merkelig er det at den nye regjeringen ikke representerer Trøndelag og Innlandet.

Flere enn Trøndelag Høyre reagerer på at en region med 440.000 innbyggere, en Nobel-priset kunnskapsinstitusjon, enorm verdiskaping og store naturressurser ikke er representert i regjering.

Det er ikke mulig å tenke seg en regjering uten en statsråd fra Nord-Norge. Det burde være tilsvarende utenkelig med en regjering uten representasjon fra Trøndelag.

Folk i innlandsfylkene Hedmark og Oppland har heller ingen grunn til å juble over Erna Solberg. 380.000 innbyggere har ikke vært representert i regjering siden 2013. Heller ikke denne gangen blir det noen statsråder fra Innlandet. Det var her Rolf Jacobsen skrev at "Det er langt dette landet, det meste er nord". Det meste er heller ikke Oslo.

Like fullt danner Erna Solberg en ny regjering der to store regioner ikke er representert. Hver sjette nordmann, og 45 prosent av Sør-Norges areal, er ikke representert. Det demonstrerer et nokså grunt syn på hva Norge er. Slik Oslo er tilflyttere og administrasjon er heller ikke Bergen bygd på sin egen tørrfisk.

I et samfunn som på få tiår må omstille seg fra Nordsjøen til igjen å ta hele landet i bruk, er den nye regjeringen dårlig nytt. Den speiler kanskje styrkeforholdet partiene i mellom. Men den speiler ikke Norge. Det er et problem for flere enn regjeringen.

