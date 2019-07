Øremerket dyrevelferd

Ved årsskiftet kan øremerkingen av tilskudd til den kommunale veterinærvaktordningen utenom ordinær arbeidstid forsvinne. Bak ordlyden fra regjeringen reiser det seg grunnleggende spørsmål som angår dyrevelferd, landbruk og distrikt: Får jeg hjelp hvis kua kalver eller blir syk i helgen?

Regjeringen og stortingsflertallet ønsker å legge de 130 millionene som i dag går til veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid, inn i kommunenes rammetilskudd fra og med 2020. Veterinærforeningen og Bondelaget advarer mot forslaget. Det er til å forstå.

Rammetilskudd begrenser av natur kommunenes selvbestemmelse. Det kan være at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har rett i at å droppe øremerking og legge pengene i kommunale rammetilskudd er "økonomisk ryddigere". Spørsmålet er hva som kastes ut i ryddeprosessen.

Via sin pressevakt minner Mæland om at det er lovpålagt for kommunene å ha veterinærvaktordning, og at hun har tillit til at kommunene vil velge å prioritere en sterk veterinærberedskap.

Vil kommunene, dersom øremerkingen forsvinner, fortsatt prioritere veterinærberedskapen? Kanskje. I 2017 bidro kommunene i 68 av 160 veterinærdistrikt med ekstra midler ut over det øremerkede statstilskuddet, ifølge Veterinærforeningen.

Vi frykter likevel at i møte med store kommunale oppgaver som skole og eldreomsorg kan veterinærberedskapen bli salderingspost, både i valgkamp og budsjettbehandling. Beredskapen er allerede utsatt.

Inntil 2004 hadde landet over 200 distriktsveterinærer i 50 prosent statlig stilling. Det muliggjorde ansettelser også ute i distriktene. Ved opprettelsen av Mattilsynet forsvant de statlige oppgavene til distriktsveterinærene inn i Mattilsynet.

Omleggingen var begrunnet i hensynet til habilitet: Staten ønsket å skille veterinærpraksis og kontroll- og tilsynsoppgaver. En sideeffekt ble like fullt en svekkelse av bemanningen i distriktene.

Veterinærforeningen har tidligere advart om at fallende og sentralisert husdyrproduksjon i flere distrikter har ført til at det ikke er mulig å opprettholde et veterinærtilbud for kveld og helg i deler av landet. Regjeringens fjerning av øremerkede vakttilskudd kan svekke den ytterligere.

Denne uka møtte Bondelaget og representanter for Veterinærforeningen kommunalministeren. Organisasjonene kreve en videreføring av de øremerkede tilskuddene inntil konsekvensene av eventuelle endringer er utredet. Det burde være en farbar vei, iallfall for en konservativ regjering.

Oppsummert Forståelig skepsis 1 Bønder og veterinærer ber regjeringen opprettholde øremerkede tilskudd til veterinærberedskapen. Presset beredskap 2 Kvelds- og helgeberedskapen for kjæle- og produksjonsdyr er allerede svekket. Nå blir den avhengig av kommuneøkonomi. Grunn til å utrede 3 Gjennomgang av finansiering er en god idé. I mellomtiden er det lurt å vente med omleggingen.