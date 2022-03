Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Etter et knapt år legger initiativtakerne bak Bondeopprøret ned høygaflene. De har gjort mye for norsk landbrukspolitikk, både internt i næringa og ute blant folk.

Kunnskapen om at bøndene egentlig tjener ned mot 120 kroner timen, og at digre gårdsbruk knapt klarer å finansiere nye klær for bonden, er effektivt spredt i beste sendetid.

Opprørets hovedmål har vært å få et riktig tallgrunnlag for bøndenes inntektsside, og å jevnstille bøndene og andre grupper innen fire år. Det har vært en taktisk genistrek, i den forstand at den har fått jordbruket til å forstå at det første målet er en forutsetning for å klare det andre.

Inntektsutvalget, ledet av økonomiprofessor Ola Grytten, skal i løpet av året komme med en modell for korrekt beregning av bondens kapitalinntekt. Først når egenkapitalen er beregnet og avkastningen trukket fra, kan bøndene beregne hva de tjener på jobben de gjør. Det er dette arbeidsvederlaget som må sammenlignes med øvrige grupper.

Regjeringsplattformen lover en forpliktende og tidfestet plan for når inntektsgapet skal være tettet. Sp vant valget i fjor på å love at det skal skje innen 4-6 år.

Dette er en betydelig utvikling i norsk landbrukspolitikk, etter tiår med dårlige inntektsmål og en sørgelig realinntektsutvikling. Utviklingen er kommet i Bondeopprørets tid.

Bondeopprøret har ikke forsøkt, og ville heller ikke klart, å erstatte Bondelaget og Småbrukarlaget. Det er faglig organiserte bønder som over tid må utvikle den politiske næringen som norsk jordbruk er. Bondeopprørets tilbaketreden synliggjør faglagenes ansvar.

Opprørerne peker selv på utfordringen foran årets jordbruksforhandlinger: Tilbud og krav vil med nødvendighet bli på svært mange milliarder kroner. Beløpene vil bli så mye større enn i tidligere år, at det kan oppleves som vanskelig for bøndene å si nei til statens "siste tilbud".

Likevel kan det være nødvendig. Inntektsutjevning på fire år vil kreve mellom 50.000 og 100.000 kroner per årsverk per år, avhengig av regnemåte. Når bøndenes enorme, påløpte kostnadsøkninger spiser av potten, kan det bli for lite igjen, selv av et rekordhøyt tilbud fra staten.

Med Senterpartiet i regjering kan det komme argumenter fra lagshold om moderasjon: At Sp må få mer tid på seg til å få milliardene på plass. Det er en tid norsk jordbruk ikke har. Også Bondelaget bruker ordet krise om nåtilstanden. I kriser finnes det ikke noe neste års jordbruksoppgjør.

Bondeopprøret har økt sannsynligheten for at bonden - for første gang siden 70-tallet - kan ta kraftig innpå inntekten til andre grupper. Det skal opprørerne ha takk for.