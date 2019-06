Opplysningskontorene er viktige for jordbruket

I en ny rapport foreslår en arbeidsgruppe nedsatt av Omsetningsrådet at opplysningskontorene blir samlokalisert. Det kan være en mulig vei for å sikre opplysningskontorenes drift de neste årene.

Det er i dag fire opplysningskontor; Opplysningskontoret for egg og kjøtt, Opplysningskontoret for Meieriprodukter, Opplysningskontoret for frukt og grønt og Opplysningskontoret for brød og korn. De to første blir finansiert i sin helhet av bøndene gjennom omsetningsavgiften, mens Opplysningskontoret for frukt og grønt får sine midler via Jordbruksavtalen. Opplysningskontoret for brød og korn blir finansiert delvis via omsetningsavgiften på korn og delvis fra mølle- og bakeribransjen. Alle gjør de en viktig jobb i fremme og informere om norske jordbruksprodukter.

Når man skal diskutere opplysningskontorenes framtid, er det derfor viktig å huske på hva som er formålet med dem: De er et markedsregulatorisk verktøy for jordbruket. Opplysningskontorene er en viktig del av verktøykassa for markedsbalansering av jordbruksvarer. Er det overproduksjon av ulike kjøttslag eller egg, må bøndene være med på å finansiere generisk markedsføring. Bøndene må derfor også vite at de får noe igjen for pengene de betaler inn.

Fungerer markedsbalanserende tiltak, er det gode grunner til å være varsomme med å endre dem.

Tidligere landsbruks- og matminister Jon Georg Dale ville avvikle finansiering av kontorene over omsetningsavgiften. Det sa Stortinget nei til. Gjennomgangen som er foretatt nå, der arbeidsgrupper har levert til sammen fem rapporter, er grundig og god.

Hvordan landbruket blir styrt og organisert, har offentlig interesse. Hvorfor Omsetningsrådet, som er et offentlig organ, har valgt å holde rapporteen hemmelig fram til nå, er derfor noe pussig.

Vi tror, som arbeidsgruppe C som har vurdert "opplysningsvirksomheten finansiert av midler fra omsetningsavgiften", at en sammenslåing av virksomheten til opplysningskontorene ikke er hensiktsmessig. Hver for seg representerer de ulike produksjoner, de er organisert og finansiert på ulike måter, og det er vanskelig å se for seg at markedsarbeidet i en situasjon med overproduksjon for ett eller to kjøttslag blir bedret av å trolig måtte kjempe om begrensede ressurser fra andre sektorer.

Om det blir enklere å koordinere arbeidet mellom opplysningskontorene, og man kan gjøre kontorene om til et enda mer effektivt verktøy for jordbruksåringen, kan en samlokalisering være mulig. Men det aller viktigste er å sikre at kontorene får fortsette å være nettopp det de er; opplysningskontorer som skal promotere norske jordbruksvarer.