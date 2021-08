Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det er to år siden et flertall i det regjeringsoppnevnte Havbruksutvalget anbefalte grunnrenteskatt på oppdrett i den salte norske allmenningen. Det kunne gitt anslagsvis 7 milliarder kroner til fellesskapet hvert år.

Etter at næringen hadde kjørt en påkostet lobbykampanje mot partiene sa både Høyre, Frp, Sp og V nei til grunnrenteskatt – før ekspertrapporten forelå.

Nå utsettes de samme partiene for nytt press. Næringen vil også formuesskatten til livs.

– Formuesskatt på norsk arbeidende kapital i min verden er at du tar formuesskatt fra selskapet. Undertegnede har ikke noen penger i madrassen til å betale, sa oppdrettsgründer Gustav Witzøe til VG denne uka. Salmar-veteranen er ifølge Kapital Norges sjette rikeste, med 33,5 milliarder kroner i formue i 2020. Witzøe kaller formuesskatten "beskatning på at du bor i Norge". En utenlandsk eier av Salmar ville ha sluppet formuesskatt – og dermed et par hundre millioner i skatteregning.

Det er riktig nok, som Witzøe påpeker, mulig å problematisere den norske formuesskatten. Det kan imidlertid ikke skje uten også å vurdere det samlede skattetrykket på rike eiere.

Andre land uten formuesskatt skatter sine formuende på annet vis, gjennom ulik beskatning av selskaper, aksjegevinster, eiendom, arv og formue.

I et innlegg i VG skriver forsker Ole-Andreas Elvik Næss ved NHH at norske rike slett ikke skattes hardt sammenlignet med milliardærer i andre land.

I Norge har vi en samfunnskontrakt som går ut på at vi skal alle betale skatt, påpeker Karen Helene Ulltveit-Moe, professoren som ledet Havbruksutvalget.

– Oppdrettsnæringen får lov til å bruke fellesskapets ressurser, nærmest uten å ha betalt noe vederlag til staten. De vil ikke vil betale grunnrenteskatt og ikke betale formuesskatt, sier hun til NRK.

Vi er enig med utvalgslederen: Dette er en næring som betaler atskillig mindre skatt enn det som hadde vært naturlig.

Den anbefalte grunnrenteskatten som høyrepartiene og Sp sa nei til, vil ikke ramme bedrifter i minus (en sjeldenhet i en så profitabel næring), og vil heller ikke favorisere utenlandske eiere framfor norske eiere.

Den betyr heller ikke automatisk tapping av distriktene, slik næringens lobbyister har forsøkt å selge inn: En god del av grunnrenteskatten må selvfølgelig havne i lokalsamfunnene som avgir fjord og fjordbunn til oppdrett.