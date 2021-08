Ønsker statlige arbeidsplasser

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Digitaliseringen innebærer at nye, interessante arbeidsplasser kan spres ut over landet, hevder Solberg-regjeringa. Samtidig som regjeringas sentraliseringspolitikk har sørget for at offentlige institusjoner og statlige arbeidsplasser i stor grad har forsvunnet fra distriktene.

Demografiutvalget, ledet av Victor Norman, la i fjor fram sin rapport. Den viste at det blir flere eldre og færre i yrkesaktiv alder i distriktene.

"Hvis vi ikke gjør noe, blir Distrikts-Norge et gamlehjem i naturskjønne omgivelser (...) og deretter en kirkegård. Da har vi tapt hele kampen om distriktene i Norge", sa Victor Norman. Han mener vi har 10 – 20 år på å snu utviklingen, og må begynne nå.

Det er mulig å stabilisere folketallet i distriktene i årene som kommer, men det vil kreve aktiv distriktspolitisk innsats, slo utvalget fast. Og foreslo tiltak for å få unge til å flytte til, eller tilbake til, distriktene.

Nå har NRK har spurt alle landets kommunaldirektører om hvilke tiltak de mener vil gjøre deres kommune mer attraktiv å flytte til.

Statlige arbeidsplasser kom best ut. 33,6 prosent av kommunene mener "fleire desentraliserte einingar i statlege verksemder" er det viktigste tiltaket, ifølge NRK. Det er svaret etter at 261 av landets kommuner har mistet over 9000 statlige arbeidsplasser under Erna Solbergs regjering.

Siv Hamstad Haukelidsæter er jurist og opprinnelig fra østlandet, men etter studier i Bergen, ønsket hun å bli boende på vestlandet. Nå har hun stiftet familie og bodd i Hardanger i mange år. Haukelidsæter bekrefter hvor viktig det er med statlige arbeidsplasser i distriktene.

Etter en lang politisk kamp, fikk Kinsarvik for 15 år siden en avdeling av det statlige kartverket. Der fikk Haukelidsæter først jobb. Nå arbeider hun ved Tingretten på Lofthus, en annen statlig arbeidsplass i distriktet. "Det betyr mykje for oss som bur her, å ha desse statlege arbeidsplassane", sier Haukelidsæter til NRK. Hun tviler på om hun hadde blitt i Hardanger uten en slik arbeidsplass.

Nummer to på lista over tiltak kommunene mener er viktigst for å få tilflytting, er "garantert bredbånd". Så følger "tilgang på videreutdanning".

Den som har skoen på vet hvor den trykker. Kommunenes liste over de viktigste tiltakene for å stoppe utviklingen mot "et gamlehjem i naturskjønne omgivelser", er verdifull. Kommunenes rangering viser også at "alt henger sammen med alt". Uten "garantert bredbånd", blir det verken flere statlige arbeidsplasser eller videreutdanning.

Kommunenes rangeringsliste bør bli retningsgivende for den "aktive distriktspolitiske innsatsen", som Norman-utvalget anbefalte. I vår digitaliserte tid, finnes det knapt gode grunner til at statlig virksomhet ikke skal legges til distriktene.