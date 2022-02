Ønsk Hedmark og Oppland velkommen tilbake

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Innbyggerne har talt. 50,7 prosent vil oppløse det sammenslåtte fylket og gå tilbake til Hedmark og Oppland. 48,1 prosent vil la Innlandet bestå.

Det skiller bare 3738 stemmer i den rådgivende folkeavstemningen og flere tar til orde for at oppslutningen om valget er "for lav". Jo, det var bare 46,7 prosent – under halvparten – av innbyggerne i Innlandet som avga stemme.

Kanskje har det å gjøre med at folk ikke synes fylkeskommunen er så viktig, og at avstemmingen kun var rådgivende. Kanskje betyr det også noe at folkeavstemningen kun var digital. Å kreve innlogging med BankID som eneste mulighet til å si sin mening er med rette omstridt. Det kan ha forhindret særlig en del av de eldre fra å gi sin stemme.

Det er et demokratisk problem politikerne må ta ansvar for, og de kan ikke argumentere med at oppslutningen er for lav til å gi et tydelig svar.

Det fylkestinget som med én stemmes overvekt besluttet å gjennomføre folkeavstemning - og dermed godt vet hva et flertall er og betyr - de skal nå bestemme om de skal lytte til folkeavstemningen.

"Vi har et reelt dilemma", sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen til nrk.no foran fylkestinget tirsdag og onsdag, der vedtaket skal gjøres. Det lyder noe hult.

Folkeavstemningen er rådgivende, men som en innlending sier i et av de mange kommentarfeltene der dette diskuteres på Facebook: "Jeg skjønner ikke hvorfor de ba folk stemme, om de ikke gjør det folk stemmer på".

Og det ligger an til økt politikerforakt og stigende mistillit om fylkestinget går imot folkemeningen. Noen sammenligner med EU-avstemmingen i 1994, da nordmenn stemte over norsk medlemskap i unionen. Resultatet ble "nei", med 52,2 stemmer mot 47,8 "ja". Flertall er flertall.

I de sentrale fylkene på Østlandet, var det et ja-flertall i 1994. På samme måte er det ikke overraskende i ytterkantene av storfylket at motstanden mot Innlandet er størst. Jo lenger unna sentrum man bor, med fysisk avstand til fylkesadministrasjon, politikere og beslutningstakere, desto mer øker skepsisen mot en stor region.

Utkantenes frykt for å bli oversett og glemt er reell. Denne sentrum-periferi-konflikten er grunnleggende i hele distriktsopprøret og også basisen for hele motstanden mot Solberg-regjeringas dårlig funderte regionreform.

I det tidligere Oppland er det flertall i bykommunene Lillehammer og Gjøvik for videreføring av Innlandet. I de 22 andre kommunene vil flertallet ha tilbake to fylker. I Hedmark er det sju kommuner med flertall for Innlandet, 15 med flertall for deling.

"Lite tiltro til politikere hadde jeg, men den rest som var, forsvinner om de ikke lytter til folkemeningen", sier en innbygger. Politikerne kan ikke overkjøre folket i en sak som helt fra start har handlet om lokaldemokrati vs. tvang.