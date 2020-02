Ondt rødgrønt blod i kommunene

Senterpartiets Bjørn Arild Gram er valgt til ny leder for KS - kommunesektorens interesseorgan. Gram danket ut Aps kandidat Sven Tore Løkslid, etter at Sp, Høyre og Frp inngikk en allianse under landstinget til KS.

Partidelegasjonene på landstinget er satt sammen etter resultatet i lokalvalgene. Ap stilte dermed med den største delegasjonen. Løkslid fikk også støtte fra SV, men ettersom Sp gikk sammen med de borgerlige partiene, fikk Gram toppvervet mens Høyres Gunn Marit Helgesen ble 1. nestleder. Løkslid blir dermed 2. nestleder i KS.

Arbeiderpartiet retter sterk kritikk mot prosessen. Partiets forhandlingsleder på landstinget, Robin Kåss, peker på at 60 prosent av landets innbyggere bor i en Ap-ledet kommune, og at dette burde gjenspeiles bedre i KS-ledelsen. Han mener resultatet er et ledd i en politisk hestehandel.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng går enda lenger, og hevder Sp "kjøpte" ledervervet ved samtidig å oppjustere godtgjørelsen til Høyres 1. nestleder Helgesen med over 300.000 kroner i årlig godtgjøring.

Sp avviser anklagene, og viser til at Helgesen - som inntil landstinget var KS-leder - innehar viktige internasjonale verv, og at hun dermed også påtar et større ansvarsområde i den nye KS-ledelsen.

Nå bør det ikke komme som noen total overraskelse for Ap at Sp kan samarbeide med borgerlig side i kommunesektoren. I Kommune-Norge ser vi ofte samarbeidskonstellasjoner på tvers av de alliansene vi kjenner fra rikspolitikken. Sp støttet da også Høyres Helgesen som KS-leder i forrige periode.

Likevel bør Sp notere seg reaksjonene etter KS-valget. Skal partiets overordnede politiske mål om å bidra til et regjeringsskifte etter neste stortingsvalg stå til troende, bør ikke partiet forsure det rødgrønne samarbeidet ved å til stadighet trekke til høyre for å oppnå makt og toppverv.

Lokalvalget i fjor høst bidro til en kraftig rødgrønn fargelegging av det norske kommunekartet. Det borgerlige ordførerkorpset ble kraftig redusert. Ap har et poeng når partiet påpeker at dette ikke gjenspeiles i den nye KS-ledelsen.

Vi skal huske at Sp ikke er et "rødt" parti i klassisk forstand. Partiet er et sentrumsparti som opp gjennom historien oftere har samarbeidet til høyre enn til venstre.

I dagens politiske situasjon, der kampen mot sentralisering og mot økende ulikheter i samfunnet står i høysetet for Senterpartiet, er det likevel mest naturlig å samarbeide med partiene på venstresiden.

Dette har Senterpartiet gått til valg på siden 2005, og vil også gjøre det i 2021. Det bør til en viss grad forplikte partiet også mellom stortingsvalgkampene.