Om bunadsølv og arvesølv

Det er den tida. Norske flagg mot vårgrønn bjørk. Norges bursdag. Grunnlovsdagen. Hvitveis, festfrokost, barnetog og potetløp. Is og brus og pølser i lompe. Stortingspresident og kongefamilie vinker til barna fra balkonger i hovedstaden. Hurra!

I byer, bygder og grender samles naboer til fest og feiring. Fra sykehjemstrammer, verandaer og veikanter vinkes det til barn i tog. Barn i gatene, på bygdeveiene, skoleplassene og torgene. Barn, ikke våpen, tanks og uniformer i parader. Heldigvis, tenker vi. Og kjenner klumpen i halsen ved tanken på barna i Ukraina.

Festtaler om frihet fra krig, Eidsvollsmennene, Grunnloven og folkestyret. 17. mai-sangene synges. Sanger som binder oss sammen i et mangfoldig fellesskap hver 17. mai. Ja, vi elsker. Folkestyre, likhet og fellesskap.

En kan forledes til å tro at folkestyret er en like naturlig del av Norge som Galdhøpiggen eller Finnmarksvidda. Slik er det ikke. Folkestyret må voktes, så det ikke uthules til det bare er skinnet igjen.

Likhet og fellesskap må villes. Når for eksempel selskaper som opererer i Norge, sniker på skatten, svekkes fellesskapet. En rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB), viser at globale konserner som opererer i Norge og bruker skatteparadis, har økt med hele 78 prosent på seks år (fra 2014 til 2020).

Både storting og regjering har lenge vært alt for løse i klypa. Utenlandske selskaper med tilhold på Cayman Islands eller andre skatteparadiser, eier altfor mye norsk vindkraft, for eksempel. Hvorfor skal norske borgere akseptere at norsk natur brukes av selskaper som knapt bidrar til skatteinntekter i Norge?

Dersom "vanlige folk" og fellesskapet skal ivaretas, bør Ap-Sp-regjeringa møte denne ukulturen med en kraftig motkultur. Og utforme lover som hindrer dette skattesnusket.

For store selskapers unnaluring av skatt svekker det vi kaller "limet i samfunnet". Det som binder oss sammen i et fellesskap. Legitimiteten til norsk skattepolitikk svekkes, naturlig nok.

Mange har lagt fram det nypussede bunadsølvet. Mens vel så mange merker at arvesølvet vårt, den fornybare krafta fra norske fosser, glir oss ut av hendene. Vi hører slørtynne bortforklaringer og postulater om at det er "samfunnsøkonomisk" lurt å eksportere arvesølv og importere høye priser. Men det svekker limet i samfunnet når kraftbransjen tjener grovt, og omfordelingen blir haltende – og koster penger.

Som samfunnsøkonom Ole Kvadsheim sier det: "Ønsket om en stor kake må ofte balanseres mot ønsket om rettferdig fordelt kake".

17. mai skal vi med god grunn feire folkestyret, vårt ganske egalitære samfunn og fellesskapet. Alle de andre dagene bør brukes til å ta vare på folkestyret og det norske fellesskapet.

Gratulerer med dagen!