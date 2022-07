Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Hele 7617 personer har mistet jobben som følge av konkurser så langt i år, melder analyseselskapet Dun & Bradstreet. Det innebærer en økning på 26,2 prosent sammenlignet med første halvår 2021.

Analytiker Brit Elise Melhus forventer at økningen i konkurser vil fortsette, på grunn av økte kostnader til blant annet energi. Samtidig som vanlige folks reallønnsnedgang fører til lavere kjøpekraft. Men disse faresignalene ser ikke ut til å være nok til at Ap-Sp-regjeringa tar grep om energipolitikken og strømprisen.

Sp-nestleder og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe mener derimot mye om EU og Storbritannias energipolitikk.

Statsråden mener at "Tyskland og Storbritannia har ignorert fakta i energipolitikken sin, og at klimamåla til EU vil føre til ei avindustrialisering av heile kontinentet", som Moe sa i et intervju med Klassekampen mandag.

Sp-nestlederen viser til at Tyskland og Storbritannia har stengt kraftproduksjon uten å tenke over hva konsekvensene blir. Han mener den europeiske energipolitikken har vært fullstendig ansvarsløs over lang, lang tid.

"Europa har bygd ned straumproduksjonen sin og flytta sikringsboksen til Russland. Det funka greitt ei stund det, men no var det vist ikkje så lurt", sier Moe. Dersom Europa ikke begynner å produsere mye mer strøm veldig raskt, spår Ola Borten Moe at det ikke vil være stort igjen av europeisk industri om noen år.

"Kvifor skal nokon gidde å drive industri med skyhøge straumprisar?" spør Moe. Godt spørsmål, og det kan være mye i Ola Borten Moes analyse av årsakene til de skyhøye strømprisene i Europa.

Det iøynefallende paradokset er at Sp-nestlederen sitter i ei regjering som ikke tar politisk grep om strømprisen her til lands. Noen vil mene at han kaster stein i glasshus. Ap-Sp-regjeringa kan forebygge skyhøye strømpriser i Norge, dersom det hadde vært politisk vilje til det. Det viser det seg å ikke være. Til tross for at Ola Borten Moe og Sp gikk til valg på forutsigbare og rimelig strømpriser.

Sp bedyret før valget at rimelig strøm fortsatt skulle være et konkurransefortrinn for næringslivet her nord. Konfrontert med at Sp har gått tilbake hele 17 prosentpoeng på målingene det siste halvannet året, svarer Ola Borten Moe at Ap-Sp-regjeringa "må handtere ein veldig krevjande situasjon".

Mye kan tyde på at det er vanlige folk, de som ifølge Arbeiderpartiet skulle "komme først", og deler av næringslivet her til lands, som først og fremst må håndtere en veldig krevende situasjon.