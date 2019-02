Olsens oljemarinerte middag

Sentralbanksjef Øystein Olsen nærmer seg det politiske når han i sin årstale kommer inn på trender i samfunnet. Årets tale skjemmes av dårlig håndverk og tunnelsyn.

Olsen advarer mot å stenge norske oljefelt av andre årsaker enn økonomiske. Da vil andre nasjoner pumpe mer olje til erstatning for den norske, er argumentet.

Argumentet ble brukt for å forsøke å stanse nedstengelsen av norsk pelsdyrnæring. Det fikk ikke gjennomslag da, og fortjener ikke større gjennomslag her.

Olsen bekymrer seg ifølge Aftenposten over at en stram klimapolitikk kan skyve utfasingen av olje og gass frem i tid. Det er ikke til å bekymre seg over, det er til å glede seg over.

Olsen mener utslippsavgifter er veien å gå for å presse forbruket - og dermed produksjonen - ned. Til dette er å si at det ene ikke behøver å utelukke det andre. Ti fremtredende økonomer skrev i tidsskriftet Samfunnsøkonomen i fjor sommer at redusert oljeutvinning kan være en kostnadseffektiv måte å bidra til å nå Parisavtalens mål på.

Dessuten, som Olsen selv innrømmer, er avgift på fossile produkter ikke veldig vanlig internasjonalt. Det er som kjent det aller meste av oljen brennes.

Sentralbanksjefens fossile budskap forsøkes tildekket av en stråmann av miljøhalm: Årsmøtemiddagen til Norges Bank ble i år servert uten rødt kjøtt på menyen.

Norge spiser mindre kjøtt enn nesten alle andre land i Europa, og forbruket er på vei ned. Kun 4 prosent av våre utslipp stammer fra vår kjøttproduksjon. Imidlertid pumper vi mer fossilt CO2 opp av grunnen og ut i lufta enn nesten alle andre land i verden. Hva sentralbanksjefen får ut av dette, er at vi må kutte grasbasert kjøtt mens vi fortsetter å pumpe olje.

FNs klimapanel peker entydig på olje, gass og kull som det grunnleggende problemet verden må kutte ut. Panelet har også understreket at hjemlig matforsyning må ligge i bunnen som utgangspunkt for alt klimaarbeid. Når Olsen freder oljen og kutter ut kjøtt fra norsk gras, er det å regne som dobbel klimafornektelse.

Ifølge Oljedirektoratets ferskeste prognose når vi fossil-toppen i 2023. Om bare 4 år er norsk olje- og gassvirksomhet en solnedgangsnæring. Men vi har allerede 8745 milliarder kroner i oljefondet. Vår oljevelstand rokkes dermed ikke av at vi, 50 år etter Ekofisk, kutter pumpingen raskere enn hva Olsen ser for seg.

Med dette i mente får Olsens oljemarinerte, kjøttreduserte middag en stygg bismak.

