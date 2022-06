Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Våren 2020 var landet på vei inn i korona-nedstengning, og regjeringen Solberg kom til Stortinget med en skattepakke for oljeindustrien: Skatteregningen skulle skyves ut i tid. Redaktør Anders Bjartnes i Energi & Klima anbefalte å droppe hele skatteletten.

– Oljen er viktig for norsk økonomi. Oljebransjen har stor makt til å sette agenda. Men oljen vil bli mindre viktig fremover. Det er fare for at vi i Norge nå vil bruke for mye tid og penger på en sektor som er på vei ned, og for lite tid og penger på den lange rekken sektorer som har en lys fremtid foran seg, skrev han.

Bjartnes anbefalte heller å støtte leverandørindustrien og maritime næringer direkte. Disse kan som kjent jobbe både med olje, gass - og fornybar.

Anbefalingen falt på stengrunn. Stortinget frsterket heller oljeskattepakken til fossilindustrien.

Nå innrømmer Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg at hele opplegget var helt unødvendig.

– Norsk politikk gjorde en feil. Vi stimulerte for hardt på det tidspunktet. Men det visste vi ikke da, sier Solberg til NRK.

Det kommer an på hvem regjeringen - og opposisjonen - lyttet til. Det var ikke Energi & Klima, Nationen på lederplass eller miljøbevegelsen. Ei heller åtte økonomiprofessorer ved Universitetet i Oslo, som i 2020 avviste at skattegaver til fossilbransjen ville gi omstilling.

Solberg er selv inne på hvem regjeringen og Stortinget lyttet til:

– Det var en tøff lobbyvirksomhet mot alle politikere på Stortinget fra alle selskaper i oljebransjen.

Solberg tar en slags selvkritikk. Ap og Sp, som styrket den nå overflødige oljeskattepakken, bør ta det ansvaret de har som regjeringspartier, og stoppe oljeskattepakken umiddelbart.

Arbeidsmarkedet er stramt, og verftsindustrien har ikke tid til nye havvindprosjekter fordi oljeplattformer ligger på beddingen. Ved Aker Solutions på Stord skal ett produksjonsskip og to oljeplattformer ferdigstilles. Først i 2028 blir det plass for fornybarprosjekter.

UiB-professor Finn Gunnar Nilsen mener oljeboomen kan forsinke det grønne skiftet.

– Om kompetansen er opptatt av tradisjonelle prosjekter innen olje og gass får den ikke tid til å holde på med prosjekter innen fornybar energi, sier han til NRK Vestland.

Eventuell offentlig stimulans av industrien må gå til virksomhet som bygger alt mulig, ikke til folk som tar pengene og bygger oljeplattformer for dem.