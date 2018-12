Økte utfordringer for norsk matindustri

I rapporten Mat og industri, som nylig ble publisert fra Nibio, kommer det fram at importen av ferdigmat har økt med 70 prosent de siste årene. Samtidig vokser norsk matindustri kraftig. Lokomotivet er ikke overraskende sjømatnæringen, som har hatt enn vekst på 15 prosent årlig i perioden 2011-2016, men også landbasert matindustri har hatt en god vekst.

Matindustrien er svært viktig for Norge. Ikke bare omsetter den for totalt 244 milliarder i 2016, men 53.000 årsverk er sysselsatt i den sjøbaserte matindustrien og landbaserte mat- og drikkeindustrien. Mange av bedriftene er små og mellomstore bedrifter, de ligger over hele landet, og ringvirkningene av industrien må vi anta også er svært store om man ser til leverandører og underleverandører også utenfor jordbruket.

Norsk jordbruk er helt avhengig av å ha en livskraftig industri i Norge. Inkludert produksjon av bearbeidede produkter gjennom selskap som Orkla og Agra, som begge er store kunder for norsk jordbruk.

Møter disse selskapene – den såkalte RÅK-industrien, som er industri som får kompensert økonomiske midler på grunn av høyere råvarepris i Norge – økt konkurranse gjennom økt import, utfordrer det også norsk jordbruksproduksjon. Å sikre gode rammevilkår for RÅK-industrien også i framtiden er derfor svært viktig.

Oppsummert Stor industri 1 Norsk mat- og drikkeindustri omsatte for 244 milliarder kroner i 2016, og sysselsetter 53.000 personer. Eksporten øker 2 Eksporten har økt med 75 prosent i løpende priser siden 2010. Sjømatnæringen står for to tredeler. Importen øker også 3 Samtidig øker importen av bearbeidede, jordbruksbaserte matvarer.

Til Nationen sier Ivar Pettersen, en av forskerne bak rapporten, at industriens konkurranseevne blir styrende for prisene landbruket kan ta ut i markedet. "En internasjonalisering betyr en sterkere internasjonal eksponering for primærlandbruket i Norge – til tross for importvernet", sier Pettersen.

I tillegg til utfordringen med overproduksjon, står norsk jordbruk da overfor nye utfordringer for å kunne ta en høyere pris i markedet de neste årene. Det ene er den økte importen av ferdigvarer til Norge. Det andre er at kompensasjonen til RÅK-industrien, som blir fastsatt i jordbruksavtalen, må endres i takt med den økte importen.

Da er det all grunn til å advare mot et økt press fra EU på å forhandle ned tollen for ferdigvarer. Norsk matindustri møter økende konkurranse i dag, ikke bare fra utenlandsk matindustri, men også fra norske dagligvarekjeder som får produsert egne merkevarer i billigere EU-land, er importvernet helt nødvendig.

Utenriksminister Ine Søreide Eriksen (H) sier til NTB at "Dette er ikke noe vi jobber med nå". Norge er et relativt pengesterkt og lukrativt marked for EU. EU fikk økte tollfrikvoter som resultat av Artikkel 19-forhandlinger i 2017, og er naturlig nok interesserte i enda lavere toll også for bearbeidede produkter. Forslaget fra EU bør derfor ikke på Søreides bord verken neste år eller de neste årene.