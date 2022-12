Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det krigsherjede Ukraina og Efta-landene forhandler om en utvidet frihandelsavtale. Norge skal ifølge Dagens Næringsliv ha forsinket forhandlingene. En mulig årsak er at Senterpartiet er skeptisk til at en slik avtale vil øke matimporten og erstatte norsk matproduksjon.

Det er en skepsis vi deler. Dette har falt Venstre tungt for brystet.

Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo kaller det for "nasjonalisme" når Nationen tar til orde mot en ukritisk økning av matimporten.

Les også: Nationens nasjonalisme

"Utanforlandet Noreg kan ikkje også bli eit utanforland i ein elles samla europeisk solidaritet med ein nabo i krig", skriver Bjørlo. Det er riktig. Vi blir heller ikke et utenforland om vi lar være å øke importen av mat til Norge.

Tvert imot bidrar vi, sammen med resten av Europa, sterkt til det krigsrammede Ukraina, med energi, våpen og humanitær hjelp. I budsjettavtalen for 2023 åpner for et større, flerårig bidrag til Ukraina, og til fattige land som rammes av krigen gjennom mat- og energiknapphet.

Også Aftenposten besværer seg over den manglende framdriften i tollforhandlingene, og beklager at ikke regjeringspartiet Sp øker matimporten.

"Selv ikke en krig kan få Senterpartiet til å skifte om på sine prioriteringer. Interessene til norske bønder veier alltid tyngst", skriver avisen på lederplass.

Annonse

Dette vitner om en beklagelig mangelfull forståelse, ikke bare av norsk jordbruk, men av norsk beredskap og sikkerhet.

Les også: Vi kan hjelpe Ukraina uten å ofre bønder

Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk er ikke til for soldatene, bøndene eller noen andre grupper eller partier. Den er til for å beskytte norske interesser. Matsikkerhet er en sentral norsk interesse.

Også Aftenposten innrømmer at proteksjonisme er nødvendig for å ivareta norsk landbruk og matproduksjon, men "prinsippet er ikke hellig." Heldigvis tar ikke regjeringen like lett på et sentralt sikkerhetspolitisk prinsipp.

Det skal være et poeng at matimporten fra Ukraina til Norge uansett vil bli svært liten. Men hvert tonn ekstra matimport til Norge skviser en norsk matprodusent.

Det er ikke slik at midlertidig ekstraimport fra krigsrammede land ikke har varige effekter på norsk matproduksjon. Gårdsbruk, kyr og bønder lar seg ikke skru av og på. Biologisk produksjon krever kontinuitet.

Regjeringserklæringen lover å sikre importvernet for norsk jordbruk, og sørge for at importvernet ikke blir svekka ved inngåelse av nye handelsavtaler. Det kan ikke overraske noen at regjeringen nøler med å gå i motsatt retning.

Dersom Venstre og Aftenposten ønsker tollfrihet til krigs- og kriserammede land, gjentar vi gjerne vårt forslag: La disse landene overta importkvoter fra rike og fredelige mateksporterende land, slik at den samlede matimporten i Norge ikke øker.

Ukraina har ikke behov for at vi skader egen matberedskap.