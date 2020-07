Matsikkerhet, dyrevelferd og matforsyning er på agendaen, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. De siste 10–15 årene har internasjonale matvarekriser, tørke og ikke minst den pågående koronapandemien vist hvor sårbare matsystemene og matforsyningen i verden er.

Da skulle man kunne forvente at de internasjonale organisasjonene ble mer opptatt av hvordan verden skal sikre nok og rettferdig mat til verdens økende befolkning. I stedet hamrer fremdeles OECD – Organisasjonen for økonomisk utvikling og samarbeid – igjen løs på overføringene til matproduksjonen vår og importvernet.

På tross av at landbrukets andel av statsbudsjettet jevnt og trutt har gått ned siden 1980-tallet, og tollvernet er svekket i samme periode, er ikke OECD fornøyd. Organisasjonen mener vi ikke kutter raskt nok. OECD vil ha en matpolitikk der støtten er redusert, det blir lagt til rette for frihandel og en liberalisert marked. Det er gårsdagens politikk, ikke morgendagens.

Vi skal være glad for at vi har hatt en landbrukspolitikk der støtten over statsbudsjettet og tollvernet er en viktig del av inntekten til bøndene. Det har sikret oss matproduksjon over hele landet, trygg mat, et familieeid jordbruk, et oversiktlig og gjennomsiktig matsystem og god dyrevelferd. Og ikke minst at Norge ligger på bunn i Europa når det gjelder bruk av antibiotika per kilo dyr i matproduksjonen.

Framtidens forbrukere ønsker en annen utvikling enn billigproduksjonen som har vært drivende i internasjonale organ som WTO og OECD. At OECDs syn er klar for skraphaugen kommer tydelig fram når organisasjonen verken bekymrer seg for dyrevelferd eller for antibiotikabruk. Det matsystemet OECD fremmer, er nettopp et system mindre bønder blir skvist ut til fordel for store bønder eller investorlandbruket.

OECD trekker også fram at mesteparten av landbruksstøtten i Norge er knyttet til produksjoner som har høyest klimautslipp, altså melk og kjøtt fra drøvtyggere. Bare her viser OECD fram en manglende forståelse for at hvert land har ansvar for å produsere mat på de ressursene vi har. OECD tror heller ikke det er en sammenheng mellom industrialisert dyrehold og antibiotikabruk, noe som framstår som litt naivt.

Norge er, med bare tre prosent av landarealet egnet for matjord, perfekt for dyr som kan nyttiggjøre seg av gras og utmark. Det er ikke gitt at redusere støtten til produksjon av storfe og lam i Norge blir et positivt bidrag for å kutte de globale klimagassutslippene.

OECD varsler at de skal se på norsk landbrukspolitikk i en egen rapport. Det bør vi ta med knusende ro.