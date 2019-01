Nytt flertall, nye tider i regjering

I dag debatterer Stortinget regjeringserklæringen fra Granavolden. For første gang siden 1985 får landet en høyrestyrt flertallsregjering.

KrFs inntreden i regjering har gitt en bedre regjeringserklæring for distrikter og distriktsnæringer enn hva Jeløya-erklæringen representerte. Viktige landbrukspolitiske verktøy er rammet inn, og formuleringene om inntektsmål i jordbruket er skjerpet etter at KrF kom med.

Det gjenstår å se hvor langt det rekker, i praktisk politikk og i opinionen. Regjeringens reformer, som blant annet gir færre sykehusenheter, færre trafikkstasjoner og tvungen sammenslåing av Troms og Finnmark, er nå sikret flertall - av KrF. I konkurranse med slike tunge tendenser bør KrFs gjennomslag på distrikt og landbruk helst være merkbare.

Med flertallsregjeringens dannelse er også Frps ferd fra liberalisme til pragmatisme i landbrukspolitikken fullbragt. Den "stalinistiske" sektoren som Sylvi Listhaug snakket om, omtales i varme ordelag av den foreløpig siste Frp-statsråden for landbruk, Bård Hoksrud.

Annonse

Flertallsregjeringen Solberg vil ikke lenger bli utsatt for stoppfunksjoner i Stortinget, funksjoner som gjorde det mulig for KrF å dra inn to vinflasker fra taxfreekvoten før jul. De folkevalgte er igjen henvist til å stemme for regjeringens forslag, noe som betyr at flaskene er inne igjen.

Fire partier i regjering betyr flere tap enn seire for egen primærpolitikk. Det vil ikke bli lett for noen av partigruppene å få høre fra opposisjonen at de stemmer for forslag mange av dem er imot: Frp må stemme for pelsforbud, V må tåle sjødeponi i Fjørdefjorden, og KrF får likevel ikke endring av 2c i abortloven.

Tiden vil vise om partiene står seg i opinionen. Det kommer mye an på hvordan de selv klarer å fremstå i media. Som seierherrer i enkeltsaker, eller som synlige ofre for flertallsregjeringers jernlov: Er du uenig, må du uansett stemme for.

Vi stiller oss bak regjeringens mål om et bærekraftig velferdssamfunn. Da må oljepengebruken holdes under kontroll. Regjeringen har hatt behov for, og tendens til, å betale seg ut av intern uenighet i regjeringen gjennom å smøre med penger uten alternativ inndekning. Tendensen vil neppe avta med en utvidelse fra tre til fire partier.

Tiden vil også vise om en Høyre-ledet firepartiregjering blir et kollegium for økt pengebruk.

Oppsummert KrF-effekten 1 Distrikt og landbruk er bedre ivaretatt på papiret i den nye regjeringserklæringen. Fasit i praksis avventes. Spenn 2 Fire partier i regjering betyr flere tap og færre seire per parti. Det er krevende å selge inn til velgerne. Smøring 3 Pengeplastring på interne stridigheter i regjeringen bidrar ikke til en bærekraftig morgendag.