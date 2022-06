Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Før helga inviterte Samferdselsdepartementet til innspillsmøte om "utredning av organisering av veisektoren", herunder det statlige selskapet Nye Veier AS. Møtet ledes av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), og arrangeres 23. juni. Departementet mottar skriftlige innspill fram til 10. august.

Hurdalsplattformen slår fast at "regjeringen vil utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres med bakgrunn i at stadig flere utbyggere og veieiere gir fare for økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging."

Det blir en krevende øvelse for departementet, samferdselsministeren og regjeringa, ikke minst med tanke på Nye Veier AS. Viktige hensyn må ivaretas på en langt bedre måte enn det selskapet ser ut til å evne nå.

Det er å håpe at Ap-Sp-regjeringa, i tillegg til å se hen til kostnadene ved veibygging, vil ta nødvendig hensyn til naturmangfold, jordvern, jordbruk og klima.

Samtidig bør det være et mål å gjenreise respekten for både lokaldemokrati og berørte parter når det skal bygges nye veier her til lands. Det mest eklatante eksemplet på Nye Veiers ugreie framferd, kunne vi lese om her i avisa i april, da Statsforvalteren i Innlandet anmeldte Nye Veier AS til politiet for ulovlig inngrep i et naturreservat.

Selskapet ble anmeldt for ødeleggelse av verneverdig natur i Åkersvika naturreservat under bygging av ny E6 utenfor Hamar. Det er både uakseptabelt og pinlig at Nye Veier, et offentlig eid selskap, driver på en slik måte at politiet igangsetter etterforskning.

Hele 77 prosent av jordas landområder er "betydelig omdannet", ifølge FNs naturpanel, IPBES. Naturen krymper. Hvert år blir store arealer borte eller ødelagt, inkludert våtmarker og skoger. 2021–2030 er verdens tiår for restaurering av økosystemer. Desto viktigere er det å la være å ødelegge flere økosystemer, slik Nye Veier AS har drevet med i Åkersvika.

Det ser altså ut til å være nødvendig å gi selskapet nye retningslinjer – som ikke kan tolkes eller misforstås. Alternativet er en grunnleggende omdanning/avvikling av Nye Veier slik det framstår i dag.

Det må fortsatt bygges nye, og vedlikeholdes gamle, veier her til lands. Men ensidig satsing på aller laveste kostnad og høyest mulig fart på veiene, er en måte å spare seg til fant på.

Det var Frps tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som fikk etablert Nye Veier AS. Fordi det skulle bygges veier billigst mulig, uten for mye "demokratisk heft".

Men Norge er ikke tjent med et offentlig veiselskap som i altfor stor grad valser over grunneiere, lokaldemokrati, natur og verdifull matjord.