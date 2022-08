Nye sider ved norsk matproduksjon

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I fjor kjøpte vi forbrukere norsk sider fra Vinmonopolet for til sammen 64 millioner kroner. Det er en økning fra 3,9 millioner for ti år siden, ifølge regjeringen.no.

Regner man inn det som ble omsatt fra gårdsutsalg, på restaurantmarkedet og i dagligvarehandelen, ble det solgt norsk sider for rundt 100 millioner kroner i 2021.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) kaller 2016 for "det store veiskillet" for norsk siderproduksjon. – Mulighet for å selge direkte fra garden ga produsentene helt nye muligheter som de har vært svært flinke til å utnytte. Merkeordningen med mulighet for beskyttet geografisk betegnelse har også vært et viktig grunnlag for å utvikle næringen, sier Borch.

Det er et godt eksempel på at politiske virkemidler kan bidra til å fremme norsk mat- og drikkeproduksjon, skape markeder for nye produkter basert på norske råvarer. Muligheten for å selge direkte til kunder, åpnet et marked for gründere og småskalaprodusenter som tilbyr lokale, kortreiste produkter. Det er attraktivt for kunder.

I dag finnes et mangfold av omkring 130 ulike norske sidere, levert av rundt 50 ulike produsenter. Halvparten holder til i Hardanger, resten er spredt rundt i Telemark, Ryfylke, Sogn, Nordfjord, Sunnmøre, Trøndelag og på Østlandet.

Flere av dem samarbeider og deler erfaringer, samtidig som de er konkurrenter. Det voksende tilfanget av erfaring og kunnskap bidrar dermed til en kvalitet som gjør at de fem mest solgte siderne på Vinmonopolet er norske.

Men det norske drikkemarkedet trenger slett ikke å stoppe med det. – Eg ser føre meg at druedyrking kan bli eit alternativ til for eksempel eple i Noreg. Eg trur det norske landbruket treng å tenkje annleis, med meir variasjon. Vi er kanskje for tradisjonelle, sa vindruedyrker Nina Viddal tidligere i sommer.

Nyskaping kommer fra dem som er kreative, har innsatsvilje og kan ta litt risiko. Så langt er norsk vinindustri bare i startgropa, men klimaendringer kan skape bedre vekstvilkår for druer her nord. Da kan tilhengere av kortreiste råvarer få tilgang på enda et nytt produkt fra norske bønder.

Det er avgjørende at mange bønder og matprodusenter, i tillegg til at de har god kunnskap om både jordbruk og det tekniske, er svært flinke til å skape historier og opplevelser knyttet til sine produkter. Så må politiske rammevilkår legge til rette for at gründere skal kunne satse og møte markedet der kundene er.

Nina Viddal ønsker å kunne servere egen vin til gjester på garden, der hun har skjenkebevilling, og å selge vin til lokale skjenkesteder. I dag er det kun én norsk produsent som tilbyr vin fra norske druer på Vinmonopolet. Ser man på sidersuksessen kan det bli flere.

