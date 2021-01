Nye koronatiltak kom for sent

14 timer fikk de på seg. Rektorer, lærere, studenter og studiesteder. Fra regjeringens pressekonferanse klokka 18 søndag til nye koronatiltak skulle være på plass ved skole- og studiestart klokka 08 mandag morgen. Den beskjeden burde kommet før.

Regjeringen viser til at Helsedirektoratets anbefalinger ikke kom før 2. januar. Da Folkehelseinstituttet 28.desember ble bedt om å gi råd, mente FHI at det var for tidlig. De ville se smittetallene før de ga sine vurderinger.

Smittevernfaglig kan altså beslutningen være god. Som samfunnsstyring er dette dårlig. Regjeringen har tidligere lyttet til faglige råd og samtidig fattet selvstendige politiske beslutninger. Begge deler er fornuftig og burde skjedd også nå.

Full sosial nedstenging med skjenkestopp over hele landet innføres samtidig. For en allerede hardt rammet restaurant- og utelivsbransje er tiltaket dramatisk.

Erna Solberg (H) sa på NRK Politisk kvarter mandag morgen at vi må vente oss flere konkurser. Av statsministerens uttalelser kan man få inntrykk av at dette i all hovedsak vil gjelde bedrifter som uansett ville stått i fare for å gå konkurs. Det er feil.

Veldrevne selskaper med tusenvis av ansatte blir nå satt i en helt umulig situasjon. Kompensasjonsordningen som var, ble fjernet og erstattes med en ny, som kommer først i slutten av januar. Det vil ta mange måneder før pengene er på konto.

Jonas Gahr Støre (Ap) har rett i at regjeringen er for sent ute. Kompensasjonsordningene må følge tiltakene og burde være klare når nedstenging blir besluttet. For disse bedriftene og alle deres ansatte er det en mager trøst at regjeringen mener den driver god politikk for ny, grønn vekst.

Allerede i fjor høst varslet helsemyndighetene om at vi kunne komme til å få en ny oppblomstring av koronaviruset høsten 2020 og vinteren 2021.

Strenge koronatiltak kan være helt avgjørende nå som smitten øker. De nye, muterte virusvariantene smitter også mer enn før. Det er altså all mulig grunn til å ta dette på alvor.

Samtidig kan ulike tiltak slå kraften ut av andre. Obligatorisk testing av de som nå ankommer Norge utføres av de samme som skal vaksinere befolkningen. Norge har foreløpig mottatt over 44.000 vaksiner, men mandag morgen var bare vel 2100 satt. Også dette arbeidet haster.

120 fly med plass til 21.000 passasjerer fra Polen og Litauen er ventet inn til Norge fra 1. til 10.januar. Det er ikke vanskelig å si seg enig med Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) som betegner dette som urovekkende. Vi forventer at regjeringen og helsemyndighetene har en troverdig plan for hvordan disse ankomstene skal skje uten å utsette den norske befolkningen for urimelig fare - samtidig som vaksinasjonen må ta fart.