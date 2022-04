Ny vår for Nesna

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Studietilbudet på Nesna var en av distriktopprørets heteste saker. Etter at høgskolen ble fusjonert med Nord Universitet, ble studiestedet med den tradisjonsrike lærerutdanningen vedtatt lagt ned i 2019.

Nesna ble et sterkt symbol i den effektiviserings-, sammenslåings- og sentraliseringspolitikken Senterpartiet argumenterte kraftig imot i valgkampen. Partiet lovte å gjenopprette Campus Nesna.

Allerede i oktober kunne minister for høyere utdanning, Ola Borten Moe, annonsere at dørene skal åpnes for studenter igjen til høsten. Regjeringen bevilget 60 millioner kroner ekstra for å dekke merkostnadene for universitetet.

Jubelen sto derfor i taket hos Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland da søkertallene fra Samordnet opptak ble offentliggjort forrige uke: 118 potensielle studenter har søkt seg til totalt 100 studieplasser.

Folkeaksjonen har arbeidet, ikke bare med å gjenåpne det som var, men også med å finne utviklingsmuligheter for studiestedet i Nordland.

De har ønsket å etablere et fagmiljø for lærerutdanning spesialisert for å utdanne lærere til skoler i distriktene. Målet er å gjøre Nesna til et nasjonalt senter for utdanning og forskning i distriktsperspektiv.

Hele landet trenger lærere. Utdanningsforbundets oppmerksomhetskampanje om mangelen på fagutdannede lærere viser at bare fire (!) kommuner klarer å fylle alle sine lærerstillinger med fagutdannede folk. Det holder ikke.

Når fagmiljøet og studentmiljøet på Nesna reetableres, vil det ha betydning for kommunen og landsdelen. Studenter har en tendens til å bosette seg der de utdanner seg. Med lettere fysisk tilgang på høyere utdanning vil også flere ha mulighet til etter- og videreutdanning.

Karl Øyvind Jordell, professor emeritus ved Universitetet i Oslo er imdlertid pessimistisk på vegne av lærerstudiet i Nordland.

"Angående Nesna er det flere kommentatorer som har uttrykt tilfredshet. Det er ikke berettiget", skriver han i et innlegg her i Nationen.

Han sammenligner søkertallene med lignende studieretninger og opptak tidligere år, og peker på at en viss prosent av førstevalgssøkerne aldri møter opp ved studiestart.

I verste fall anslår Jordall at bare drøye halvparten i praksis kan komme til å sette seg ved skolebenken på studiestedet på Helgeland til høsten. I tillegg må man regne inn frafall underveis. "Nesna er et høyrisikoprosjekt", beskriver Jordell.

Det er riktig at søkertallene i seg selv ikke er noe bevis for at kandidatene faktisk vil ta studieplassen, eller om de er kvalifisert for opptak. Tallene sier likevel noe sentralt om studentenes ønske om å studere på Helgeland og dermed om etterspørsel etter desentralisert, høyere utdanning.