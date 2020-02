Ny runde om lakseskatt

Etter bestilling fra Stortinget oppnevnte regjeringen et havbruksskatteutvalg i 2018. Utvalget, som ble ledet av Karen Helene Ulltveit-Moe, skulle utrede en såkalt grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen. Utvalget foreslo i fjor høst en grunnrenteskatt på 40 prosent, som vil gi et utbytte til det offentlige på om lag sju milliarder kroner.

Grunnrenteskatt er en skatt som betales der verdiskapning skjer med utgangspunkt i fellesskapets ressurser. I dag betaler både oljenæringen og vasskraftselskapene slik grunnrenteskatt.

Landsmøtene til både Høyre, Venstre og Senterpartiet vendte imidlertid tommelen ned for grunnrenteskatt for havbruksnæringen i fjor, lenge før utvalget var ferdige med jobben. Også Frp gjorde det klart at det er uaktuelt for partiet å innføre en slik skatt.

Dagens Næringsliv har beskrevet hvordan havbruksnæringens velsmurte lobbymaskineri, med innleide PR-rådgivere fra både First House og Zynk, arbeidet for å påvirke politikerne foran landsmøtene. "Oppdrettsnæringen hadde satt i gang et gryende distriktsoppgjør, og fikk gjennomslag", skriver avisen.

Unge Venstres leder Sondre Hansmark karakteriserer Venstres landsmøtevedtak som en "kjempetabbe", og antyder at partiet lot seg forlede av lakselobbyens "falske bilde" om at grunnrenteskatt vil utarme distriktene. Hansmark peker på at den reelle beskatningen av laksenæringen er på kun tre prosent, og at lønnsomheten i næringen tilsier at den bør skattlegges mye hardere.

Nå kan det være duket for omkamp om grunnrenteskatten på Venstres landsmøte. I forslaget til prinsipprogram tas det til orde for både økt skatt på eiendom og grunnrenteskatt.

Også Høyre er i bevegelse. Programkomiteen, under ledelse av distriktsminister Linda Hofstad Helleland, inviterer til en diskusjon om hvordan både vannkraft, vindkraft og lakseoppdrett kan beskattes. Helleland mener det er viktig å sikre lokalbefolkningen en større del av verdiskapingen.

I flere av "nei-partiene" kom motstanden mot grunnrenteskatt for havbruksnæringen hovedsakelig fra distriktene. Det ble hevdet at en skatten ikke bare ville true en viktig distriktsnæring, men at skatteinntektene ville flyte inn til staten, og ikke til vertskommunene for virksomheten.

Det er vanskelig å se hvordan vertskommunene drar nytte av at laksebaroner fortsatt kan stikke størstedelen av de eventyrlige overskuddene i egen lomme. Heller enn å bekjempe beskatning, bør distriktsrepresentantene i disse partiene sørge for at en rettmessig andel av skatteinntektene blir igjen i lokalsamfunnene.

Alle disse partiene bør studere utvalgets rapport nøye, og spørre seg selv om de ikke gjorde forhastede beslutninger.