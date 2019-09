NRKs triste utvikling

I 2013 sendte NRK et innslag med en romkvinne på Dagsrevyen. Kvinnen var dømt for menneskehandel, og klaget over dommen. NRK utelot en rekke sentrale opplysninger, blant annet at kvinnen var dømt for medvirkning til voldtekt av sin egen datter.

NRK måtte beklage innslaget. Rom-saken synes som et vannskille for statskanalens etiske praksis. Dessverre til det verre.

Siden den gang har NRK vært på toppen av lista over medier som er felt i Pressens Faglige Utvalg. NRK har forsøkt å være morsomme gjennom referanser til jøder som "jødesvin".

På onsdag ble det kjent at NRK har forsøkt å manipulere ungdomsvelgere ved Lillestrøm videregående skole til å stemme Sp i skolevalget, gjennom falske nyheter i sosiale medier. Eksperimentet er planlagt vist i programmet "Folkeopplysningen".

Elevene ble gjort kjent med eksperimentet dagen etter skolevalget. Produsentene og NRK hevder de ikke har forsøkt å "påvirke et virkelig valg". Men ungdommene på skolen har hatt muligheten til å for forhåndsstemme til kommune- og fylkestingsvalget før de ble gjort kjent med at de var forsøkt manipulert. Alle med kunnskap om sosiale medier vet at NRKs manipulasjon også spredte seg utenfor skolen.

NRK har forsøkt å forsvare seg med at Sps oppslutning endret seg lite målt mot forrige valg, og at noen elever synes eksperimentet var greit. Kanalen har også regnet seg fram til at rundt 38 av de stemmeberettigede elevene ved skolen kan ha forhåndsstemt ved kommune- og fylkestingsvalget før de fikk vite om at de var forsøkt manipulert.

Forsvaret er flaut, reaktivt og uholdbart. Velgermassen i skolevalg skiftes ut fra valg til valg. Elevorganisasjonen tar avstand fra stuntet. Og makstallet for hvor mange borgere NRK kan manipulere i et demokratisk valg, er null.

NRKs triste etiske utvikling har skjedd til tross for at Per Arne Kalbakk ble kringkasterens første etikkredaktør i 2015. Han bedyrer at NRK ikke har ønsket å svekke demokratiet, men øke kunnskap om falske nyheter og valgmanipulering. Valgstuntet har ikke styrket demokratiet. Det har først og fremst bidratt til å øke kunnskapen om NRKs metoder.

NRK-skuta later til å være i metodisk drift. I røft farvann trengs tøffere lederskap enn hva kapteinen, kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, har vist. Han visste ikke om eksperimentet i Lillestrøm før det ble avslørt.

Foreløpig er det små tegn til selvkritikk hos NRK. Det er på tide at kringkastingssjefen kommer seg ned på dekk og tar tak, før NRK gjør enda mer skade på seg selv og tilliten til medier og demokrati.

Oppsummert Uetisk 1 Ingen samfunnsforsker ville latt NRKs eksperiment med unge velgere passere. Udemokratisk 2 NRK hevder at bare 38 unge velgere kan ha fått sin stemme påvirket av Folkeopplysningen. Det er 38 for mange. Nytt selvskudd 3 NRK skulle gjøre folk "mer kritisk til hva de leser". Resultatet bør gjøre folk mer kritisk til NRK.