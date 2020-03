NorthConnect avgjøres snart

Mandag banket LO-sekretariatet sin høringsuttalelse om NorthConnect, der LO sier nei til konsesjon. Samtidig samlet industri-tillitsvalgte fra store deler av landet seg til NorthConnect-seminar og demonstrasjon foran Stortinget.

NorthConnect er den private utenlandskabelen for kraft som svenske Vattenfall, Lyse, Agder Energi og E-CO Energi har søkt om konsesjon for å bygge – fra Simadalen i Hardanger til Long Haven Bay ved Peterhead i Skottland. Olje- og energidepartementet behandler konsesjonssøknaden nå.

Under seminaret for industri-tillitsvalgte mandag, la direktør Toini Løvseth fra EnergiNorge (NHO) sterk vekt på at det er departementet som etter gjeldende lov skal avgjøre NorthConnects skjebne.

NorthConnect er kraftig omstridt fordi strømprisene vil øke med økt krafteksport, det slår også NVE fast. Samtidig som det handler om en privat utbygging. LO og de tillitsvalgte i industrien slåss for at rimelig kraft fortsatt skal være et fortrinn for norsk industri – og ikke eksportvare.

"Krafta skal brukes i Hardanger og ikke i Hamburg", sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i sin appell til de tillitsvalgte på løvebakken mandag, etter at lederen for LO i indre Hardanger, Terje Kolbotn, hadde vært på talerstolen med en kraftappell. "Ei utflagging av norske industriverksemder som er basert på rein, fornybar vasskraft vil vera katastrofalt for Norge", tordnet Kolbotn.

Både Frp og Ap har, på hvert sitt vis, vært jokere i NorthConnect-saken – samtidig som Sp, SV og Rødt er klare motstandere av å bygge enda en utenlandskabel. Frp initierte lovendringen som åpnet for NorthConnect-søknaden, og som ligger til grunn for EnergiNorges insistering på at departementet skal avgjøre saken.

Ap-ledelsens iver etter å være med i EUs energiunion og underordnet kontrollorganet Acer, møtte sterk motstand i LO og i Aps egne rekker. I bytte mot blant annet et løfte fra Solberg-regjeringa om at NorthConnect ikke skulle bygges med det første – sa Aps sentralstyre ja til Acer. I ettertid har regjeringa unngått å bekrefte denne avtalen med Ap.

Aps stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen slår fast at Ap sier nei til NorthConnect. "Vi skal øke videreforedlingen av kraft i Norge", sa Sandtrøen i sin appell til industriarbeiderne.

Frp har skiftet mening etter at partiet gikk ut av regjering, og stortingsrepresentant Hans Andreas Limi lovet industriarbeiderne at Frp ikke vil ha NorthConnect-kabelen.

NorthConnect-innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen er utsatt til 31. mars. Det gir departementet mer tid til å gi NorthConnect konsesjon. Samtidig bør det være umulig for ei regjering å trosse stortingsflertallet, som nå ser ut til å samles om at norsk kraft skal brukes til å bygge grønn industri i Norge. Heldigvis.