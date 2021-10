Norske milliardærer i skatteparadis lever farligere

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Hvorfor skal offentligheten blande seg i dette her? spør Knut Gustaf Aspelin (72) i Aftenposten. Milliardæren er, sammen med sin like rike fetter Jonas Gustaf Aspelin Ramm (70), blant over 4000 nordmenn som har meldt utenlandsformuene sine til beskatning de senere årene.

Det har skjedd etter internasjonale dokumentlekkasjer som Offshore Leaks, Panama Papers og Pandora Papers, som Aftenposten har dekket med dyktighet.

Aspelin Ramm er en av Norges mest kjente eiendomsutviklere. Finansbladet Kapital beregnet i september i år den reelle familieformuen til Aspelin til 8,2 milliarder kroner. Familien Ramm skal være gode for 7,4 milliarder kroner.

Fem år etter Panama Papers hadde norske skattemyndigheter hentet hjem nær 300 millioner kroner, ifølge Aftenposten. Ifølge skattedirektøren er imidlertid gevinsten for samfunnet mye større.

Internasjonale dokumentlekkasjer har gitt økt kunnskap om bruken av skatteparadiser og økt samarbeid mellom ulike lands skattemyndigheter.

Skattejakten har blitt mer målrettet og flere har meldt inn sine formuer til beskatning. I tillegg mener Skatteetaten og Økokrim at dokumentlekkasjene har forebyggende effekt: At færre prøver seg på skattesvik.

Det er viktig. Skattesvik har en strafferamme på seks år. Når superrike unndrar seg skatt, øker regninga for alle andre.

Skattesvik er ulovlig, urettferdig og undergraver velferdssamfunnet. Aspelin, Ramm og 4428 andre fikk amnesti. De slapp straff og straffeskatt om de bekjente sine synder ved å ta pengene hjem. Men nå lever norske milliardærer i skatteparadis farligere.

Ap/Sp-regjeringen vil at Norge skal innta en ledende rolle for å bekjempe ulovlig kapitalflyt og skatteunndragelse. Regjeringen vil styrke skattesystemene, nasjonalt og internasjonalt. Også statens eierskap og Oljefondet skal brukes for å fremme god skatteetikk.

Økokrim, Skatteetaten og Arbeidstilsynet skal styrkes og det skal lages en plan for å fase ut ordningen med skatteamnesti for å stimulere til raskere hjemflagging av store formuer.

De to superrike herrene Aspelin og Ramm valgte lenge å skjule deler av formuen. Dette ble omtalt i en E24/VG-artikkel allerede i juni 2013. Så hvorfor skal offentligheten blande seg inn i dette nå igjen?

Fordi journalistikk virker. Avsløringene etter dokumentlekkasjene og myndighetenes etterfølgende skattejakt har vist seg å ha god effekt. Det er ikke så gøy, viser det seg, å unndra seg skatt når andre får vite om det. Nå blir det i tillegg ulovlig igjen. Og bra er det.